Konstanz Gegenwind für geplante Oberstufe an Konstanzer Gemeinschaftsschule Gebhard

Die Gemeinschaftsschule Gebhard will das Abitur anbieten. Berufliche Schulen und der Elternbeirat sind dagegen.

Die sieben Leiter der beruflichen Schulen im Kreis Konstanz und ihr Gesamtelternbeirat sind sich einig: Sie wollen nicht, dass die Konstanzer Gemeinschaftsschule Gebhard demnächst eine eigene Oberstufe erhält. Gemeinsam haben sie eine Erklärung unterzeichnet. Die Gebhardschule dagegen will ihre Schüler nicht nach der zehnten Klasse in umliegende Schulen entlassen, sondern ein eigenes Angebot schaffen. "Unsere Position ist, dass ein integriertes System wie die Gemeinschaftsschule alle Abschlüsse anbieten soll, also auch das Abitur", sagt Schulleiterin Elke Großkreutz. Dies sei der Wunsch der Eltern, der Schule und mehrheitlich des Gemeinderates der Stadt Konstanz.

Manfred Hensler, Geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Gymnasien und somit ihr Sprecher, ist vehement gegen eine weitere Oberstufe. "Wir respektieren die Gemeinschaftsschule als Schulart", so Hensler. "Aber muss sie das Abitur anbieten? Eindeutig nein", ist seine Antwort. "Wir beruflichen Schulen haben für alle Begabungen geeignete Anschlussmöglichkeiten – ob berufliches Gymnasium mit vielen verschiedenen Profilen oder die Berufskollegs. Über die Hälfte aller Studierenden in Baden-Württemberg kommen von beruflichen Schulen", argumentiert Hensler. Der Hang zur Akademisierung werde mit einer weiteren Oberstufe ebenfalls zementiert, was den Kammern auch nicht gefalle. Und natürlich spielt das Geld auch eine zentrale Rolle. "Die regionale Schulentwicklung der grün-roten Regierung besagt, dass Personal- und Sachmittel effizient eingesetzt werden müssen", erläutert der Schulleiter und ergänzt: "Es ist weder effizient noch sachgerecht, wenn eine neue Oberstufe eingeführt würde, weil schon alles da ist.

" Hensler fürchtet vor allem, dass sich der permanente Lehrermangel an den beruflichen Schulen noch verstärken könnte.

Diese Sorge teilt Daniela Aberle-Heine, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der beruflichen Schulen im Landkreis. "Wir haben gar nichts gegen die Gemeinschaftsschule", betont auch die fünffache Mutter, die in ihrer Position für 9000 Schüler und ihre Eltern spricht. "Aber wenn es jetzt schon nicht mit der Lehrerversorgung klappt, wie soll das dann für eine neue Oberstufe funktionieren?", fragt sie. Es gehe nicht um ein Gegeneinander von Schularten, sondern um gleich gute Bedingungen für alle Schüler. Karl Knapp, stellvertretender Leiter der Zeppelin-Gewerbeschule, blickt aus seinem Büro direkt auf die Gemeinschaftsschule. "Wir kooperieren seit vier Jahren sehr gut, unter anderem sind Achtklässler der Gebhardschule regelmäßig bei uns zur Berufsorientierung", sagt Knapp. Dennoch macht auch er sich Gedanken: "Es wäre ein erheblicher Einschnitt, wenn wir auf ein Profil verzichten müssten, weil uns durch die neue Oberstufe Schüler fehlen. Übriges haben auch wir beruflichen Gymnasien seit 50 Jahren Erfahrung mit Heterogenität. Schließlich setzen sich unsere elften Klassen neu zusammen aus ehemaligen Realschülern, Werkrealschülern, Gymnasiasten und Berufsfachschülern."

Trotz dieser eindeutigen Positionen hat sich auch der Landkreis Konstanz als Träger der beruflichen Schulen für eine Oberstufe an der Gemeinschaftsschule ausgesprochen. "Das bedauern wir, aber wir haben eben nur ein Anhörungs- und kein Stimmrecht", erklärt Manfred Hensler. Die Stellungnahme von Schulleitern und GEB habe einige Kreis-Politiker "durchaus erregt", sagt er. "Die Tonlage in mancher Sitzung war harsch, aber es ist unser Recht, uns sachlich zu äußern." Das sieht Elke Großkreutz genauso. "Jeder Schulleiter will möglichst gut für seine Schulen sorgen und deren Interessen vertreten, das verstehe ich", sagt sie. Dem Einwand von Manfred Hensler, die Gebhardschule werde vielleicht gar nicht die benötigen 60 Schüler für eine eigene Oberstufe zusammenbekommen, weil es Gemeinschaftsschulen in Steißlingen, Eigeltingen und Singen gebe, entgegnet sie: "Die Vorprognosezahlen des Staatlichen Schulamts besagen, dass wir mindestens 60 Lernende haben werden. Wie sich die Eltern und Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden entscheiden, wird sich zeigen. Ich habe schon die erste Anfrage aus Steißlingen erhalten."

Kooperation vereinbart

Konstanz hat die größte Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg und möchte eine eigene Oberstufe anbieten. Beantragen muss dies die Stadt Konstanz. Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium, ließ bei der Eröffnung des neuen Schulhauses durchblicken, die Gebhardschule habe große Chancen auf Genehmigung. Da die neue Gemeinschaftsschule zu klein gebaut wurde, denken Stadt und Landkreis an eine gemeinsame Raumnutzung im neu zu schaffenden Berufsschulzentrum. Die beiden beruflichen Schulen in Konstanz (Zeppelin- und Wessenbergschule) haben mit der Gemeinschaftsschule vereinbart, dass es in Fachräumen Kooperation geben kann. Der Kreistag beschäftigt sich mit dem Thema am 30. Januar. (kis)