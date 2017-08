Engen Gefährliches Virus in Engen: Drittes Pferd ist infiziert

Gefährliches Virus in Engen: Drittes Pferd ist infiziert

Das Kreisveterinäramt meldet einen weiteren Fall von Ansteckung mit der gefährlichen Infektiösen Blutarmut für Einhufer. Der Sperrbezirk in Engen ist noch einmal erweitert worden. Inzwischen wurden 68 Tiere im Sperrbezirk untersucht. Die Bilanz: Drei Pferde waren infiziert, 65 sind gesund.

Die Infektiöse Blutarmut der Einhufer (Equine Infektiöse Anämie) ist eine tückische Krankheit für Pferde, Ponys, Maultiere und Esel. Insekten wie Stechfliegen oder Pferdebremsen tragen das Virus von einem Einhufer zum nächsten. Ist ein Vierbeiner dann infiziert, zerstört der Erreger das Blutsystem. Eine Impfmöglichkeit gibt es nicht. Die Tiere müssen getötet werden. In der vergangenen Woche hatte das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zwei Infektionsfälle auf einem Pferdehof in Engen-Anselfingen gemeldet. Am Donnerstag dieser Woche kam ein weitere Fall auf einem benachbarten Pferdehof hinzu. Das Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems habe den Verdacht bestätigt, wie Kreisveterinär Matthias Gellert informierte.

Der neue Infektionsfall trat auf einem Nachbarhof der ersten betroffenen Tierhaltung auf. Die Koppeln beider Haltungen grenzen nah aneinander. Das Veterinäramt verfügte die Tötung des betroffenen dritten Pferds und weitete den Sperrbezirk noch einmal geringfügig aus. Als dramatisch schätzt Gellert die Situation nicht ein. Inzwischen sind alle weiteren 65 Pferde untersucht worden, die sich innerhalb des Sperrbezirks befinden. Alle sind gesund. Mehr als 150 Blutproben waren genommen worden. Bis auf Weiteres dürfen die Tiere nur im Stall gehalten werden, und sie dürfen nicht aus dem Sperrbezirk heraustransportiert werden.

Das Veterinäramt verweist in einer Mitteilung noch einmal darauf, dass erkrankte Tiere oft nur allgemeine Krankheitssymptome zeigen. Dazu zählen blasse Schleimhäute, Schwäche, Gewichtsverlust und Fieber, das in wiederkehrenden Schüben auftreten kann. Pferde mit unklaren Krankheitszeichen sollten unverzüglich dem Hoftierarzt vorgestellt werden, mahnt die Behörde. Die Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Krankheit könne rasch epidemische Ausmaße annehmen, warnte Veterinäramtsleiter Gellert nach Bekanntwerden der ersten beiden Fälle.