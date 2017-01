Geburtshilfe Radolfzell: Der Betrieb geht weiter

Ursprünglich sollte Ende Januar Schluss sein. Die Belegärzte der Geburtshilfeabteilung am Radolfzeller Krankenhaus wollten ihre Arbeit einstellen. Der Grund: Extrem gestiegene Versicherungsprämien machen den Betrieb unwirtschaftlich. Nun geht's doch noch weiter, zumindest für einige Monate. In dieser Zeit sollen die organisatorischen und finanziellen Probleme gelöst werden, um die Geburtshilfe zu retten.

Kreis Konstanz – Lange wurde der Stichtag 31. Januar 2017 als Termin für die Schließung der Geburtshilfe-Abteilung am Radolfzeller Krankenhaus gehandelt. Nun gilt: Wenigstens für die nächsten Monate ist der Betrieb gesichert. In der Zeit sollen wichtige Grundsatzfragen geklärt werden.

Weil die Versicherungsprämien für die Belegärzte außerordentlich steigen sollten, waren die Mediziner aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger bereit, den Betrieb ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz fortzuführen. Mögliche Lösungen sind indes so komplex, dass sich daraus weitere, beachtliche Folgekosten ergeben. Der Landkreis als Hauptanteilseigner des Gesundheitsverbundes und die Stadt Radolfzell sind zwar zu Zahlungen bereit. Viele vertragliche Probleme lassen sich allerdings nicht in der gebotenen Eile lösen. Dafür wird mehr Zeit benötigt. Und diese Zeit garantiere nun ein Entgegenkommen der Belegärzte, wie der Aufsichtsratsvorsitzende des Gesundheitsverbunds, Landrat Frank Hämmerle, bestätigte. Eine Vereinbarung mit dem Badischen Gemeindeversicherungsverband ermöglicht, dass die Versicherungsprämien für die Belegärzte um ein knappes Drittel günstiger ausfallen (109 000 statt 150 000 Euro), und dass die Prämien monatlich (und nicht für ein ganzes Jahr) gezahlt werden können. Unter diesen Bedingungen hätten die Belegärzte zugesagt, die Abteilung in Radolfzell für die nächsten Monate weiterzuführen, so Hämmerle.

In der kommunalpolitischen Diskussion geht es seit Monaten um die Frage, wer unter den gegebenen Umständen als Besteller der medizinischen Leistung der Geburtshilfe auftreten muss. Ist es der Gesundheitsverbund, die Holding der Klinikbetriebsgesellschaften an den Standorten Radolfzell, Konstanz und Singen? Oder ist es die Stadt Radolfzell, die ein besonderes Interesse am Kreißsaal im eigenen Krankenhaus haben muss? Der Landkreis will zwar finanzielle Unterstützung leisten, sieht aber grundsätzlich die Besteller-Aufgabe bei der Stadt Radolfzell. Die wiederum wäre auch dazu bereit, verweist aber auf Gutachter-Aussagen, wonach die Stadt gar nicht als Besteller auftreten könnte.

Am kommenden Montag, 30. Januar, beschäftigt sich erneut der Kreistag mit dem Thema. Die Beschlussvorlage empfiehlt folgende Regelung: Der Landkreis ist bereit als Besteller der geburtshilflichen Leistungen der Belegärzte am Radolfzeller Krankenhaus aufzutreten, falls dies der Stadt Radolfzell – nach noch ausstehenden Prüfungen – aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Voraussetzung sei aber, dass die Stadt Radolfzell sämtliche Kosten übernehme, die sich aus dem Bestellervertrag ergeben sollten. Mit Ausnahme von jährlich 100 000 Euro Kostenbeteiligung (für maximal fünf Jahre), die der Kreistag im Dezember beschlossen hatte. "Ich gehe davon aus, dass die Sache damit auf einen guten Weg gebracht ist", heißt es in einem Schreiben des Landrats an die Kreisräte.

Die drohende Schließung des Radolfzeller Kreißsaals durch den Rückzug der Belegärzte hatte in den vergangenen Monaten zu Kritik und Bürgerprotesten geführt. Eine Initiative für den Erhalt der Geburtshilfe sammelte rund 10 000 Unterschriften. Anlässlich der letzten Kreistagssitzung 2016 kam es vor dem Landratsamt in Konstanz zu einer Protestkundgebung der Schließungsgegner. Die Geschäftsführung des Gesundheitsverbunds betont indes, dass es keine Versorgungslücke gäbe, wenn die Radolfzeller Belegabteilung geschlossen würde. Die größeren Häuser in Konstanz und Singen könnten den Ausfall kompensieren. Im Radolfzeller Krankenhaus kommen pro Jahr rund 500 Babys zur Welt.

Investition in Singen

Während um den Erhalt der Geburtshilfeabteilung im Radolfzeller Krankenhaus gerungen wird, investiert der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) kräftig ins Singener Klinikum. Dort soll die Geburtsklinik modernisiert und um einen Kreißsaal (auf vier) vergrößert werden. Die Kosten beziffert der GLKN auf fünf Millionen Euro. Laut Vorlage für den Kreistag soll der Landkreis eine Bürgschaft über zwei Millionen Euro übernehmen. Das Singener Klinikum hat mit 1300 Geburten pro Jahr die größte Geburtshilfeabteilung im Kreis. (fdo)