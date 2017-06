Engen Gaffer filmen Unfallstelle auf der A81 und bringen Verkehr zum Erliegen

Die Polizei beklagt das Verhalten von Verkehrsteilnehmern nach einem Unfall auf der A81. Dort war ein Lastwagen in die Mittelleitplanke geprallt und musste aufwendig geborgen werden. Immer wieder filmten vorbeifahrende Autofahrer die Szenerie.

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 81 haben andere Verkehrsteilnehmer der Polizei die Arbeit erschwert und Gefahren provoziert. Wie das Konstanzer Polizeipräsidium informierte, filmten zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf der Vorbeifahrt aus ihren Fahrzeugen heraus mit der Handykamera die Szenerie an der Unfallstelle.



Besonders dreist habe sich ein anderer Lastwagenfahrer verhalten, so klagt die Polizei. Der Mann, der am Steuer eines 40-Tonners vorbeirollte, führte mit einem Handy ein Telefonat, während er mit einem zweiten Gerät die Unfallstelle filmte. Durch das Verhalten der Gaffer sei der Verkehr an der Unfallstelle mehrfach ins Stocken, zeitweise sogar komplett zum Erliegen gekommen, so heißt es im Polizeibericht.



Bei späteren Kontrollen zeigten die Handyfilmer wenig Einsicht. 19 Verkehrsteilnehmer seien beanstandet worden, so die Polizei. Sie müssen mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Der Lkw-Unfall hatte sich bereits in der Nacht zum Mittwoch ereignet. Dabei war ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend schleuderte das Fahrzeuggespann nach links und prallte in die Mittelleitplanke. Lkw und Anhänger kippten um. Der 51-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 60 000 Euro. Die Bergung des verunglückten Lkw war erst am frühen Mittwochnachmittag abgeschlossen.