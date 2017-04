vor 3 Stunden Georg Lange Kreis Konstanz Freie Wähler sehen sich gut im Rennen

Die Kreisvereinigung der Freien Wähler geht selbstbewusst an kommende Aufgaben. Das zeigte sich in der Jahresversammlung. Die Wahlen brachten einige neue Gesichter in den Vorstand.

