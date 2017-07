Die direkte Fahrstrecke von Frauenfeld im Kanton Thurgau nach Konstanz ist nur 27 Kilometer lang. Wer aber per Post Waren von Frauenfeld nach Konstanz verschickt, nimmt einen mächtigen Umweg in Kauf. Der Weg ist 659 lang und führt über die schöne deutsche Stadt Speyer. Dort befindet sich die Zollabfertigung für Waren aus dem EU-Ausland.

Die Fahrt von Frauenfeld nach Konstanz ist keine große Sache. 23 Minuten veranschlagt der Routenplaner für die gut 27 Kilometer lange Strecke vom Sitz der Thurgauer Regierungszentrale bis ins deutsche Oberzentrum am Bodensee. Überwiegend legen Autofahrer die Tour bequem auf der Schweizer A 7 zurück, die bis an den Konstanzer Autobahnzoll heranreicht. Wer nun aber eine Warensendung von Frauenfeld nach Konstanz verschicken möchte, kann nicht davon ausgehen, dass der Weg der Post aus der Schweiz nach Deutschland ebenso komplikationslos kurz verläuft. Der Grund ist aus Sicht des Deutschen Zolls ein ganz einfacher. Die Schweiz gehört nicht der Europäischen Union an, in der sich die Vertragpartner gegenseitig freien Warenverkehr garantieren. Und für Dinge, die in die EU eingeführt werden, gelten strenge Regelungen.

"Warensendungen aus einem Nicht-EU-Land unterliegen in Deutschland der zollamtlichen Überwachung", stellt Michael Hauck klar, der Sprecher des Hauptzollamts in Singen. Er ergänzt: "Wir wollen wissen, was in die EU reinkommt." Und so macht in diesem konkreten Fall eine Dokumentensendung der Thurgauer Staatskanzlei an das SÜDKURIER Medienhaus in Konstanz eine weite Schleife durch Deutschland. Le grand Tour, die große Reise, ist allein dadurch begründet, dass die zollamtliche Abfertigung für Schweizer Warensendungen in den Südwesten Deutschlands in Speyer stattfindet. Die dortige Abfertigungsstelle ist dem Hauptzollamt Saarbrücken zugeordnet.

Nach Angaben von Hugo Gimber, Sprecher der Deutschen Post in Stuttgart, transportieren Spediteure frühmorgens Pakete und Päckchen für die Schweiz in verplompten Transportern von Speyer nach Zürich oder Urdorf, ein anderes Schweizer Verteilzentrum. Auf der Rückfahrt liefern die Fahrer dann ebenfalls verplompte Warensendungen aus der Schweiz in der Postverzollungsstelle in Speyer ab. Dort kontrollieren dann deutsche Zöllner die Sendungen, die entsprechend des Inhalts deklariert sein müssen. Im Falle der Sendung der Thurgauer Staatkanzlei dürfte die Kontrolle kein Problem gewesen sein. Das 1,7 Kilogramm schwere Päckchen war als Dokumentensendung deklariert. Es enthielt den Geschäftsbericht des Kantons Thurgau für das Jahr 2016, dazu die Staatsrechnung und den Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten.

Der weitere Transport nach der Zollkontrolle in Speyer nimmt dann allerdings eine andere Route. Wieder geht es auf die Autobahn, diesmal in Richtung Stuttgart. Ein Stück hinter der Landeshauptstadt verlässt der Transporter auf Höhe von Reutlingen die Autobahn 81 und steuert das Paketzentrum der Deutschen Post in Eutingen an. Dort wird neu sortiert, bevor es dann frühmorgens zur Zustellbasis für Pakete in Konstanz in der Byk-Glden-Stráße geht. Letzter Abschnitt der Tour: Ein Paketfahrer liefert die Warensendung beim Adressaten aus.

Am Ende sind die Thurgauer Dokumente laut Routenplaner 659 Kilometer auf schweizerischen und deutschen Straßen unterwegs gewesen. Die Distanz ist gut 24 Mal so lang wie die Direktverbindung von Frauenfeld nach Konstanz. Der Absender hat nach Angaben der Schweizer Post für das als "Brief Priority" deklarierte Päckchen 30 Schweizer Franken (rund 27 Euro) gezahlt. Als Laufzeit für eine solche Sendung gibt die Post zwei bis drei Tage an. Für Postsprecher Gimber machen große Transportwege durchaus Sinn. Er stellt fest: „Was für den Außenstehenden nach unnötigen Umwegen aussieht, hat sehr wohl logische und logistische Gründe. Die Bearbeitung in Zentren macht die Sortierung in vielen kleineren Umschlagstellen, die nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten, überflüssig.“

Rund um den Zoll

Die größte Zollpoststelle Deutschlands befindet sich am Frankfurter Flughafen, wo das Internationale Postzentrum (PZ) von DHL und Deutscher Post seinen Sitz hat. Hier werden nach IPZ-Angaben täglich drei Millionen Briefe sowie 20 000 Pakete und Päckchen abgefertigt. So hoch ist die Abfertigungsfrequenz in der Postverzollungsstelle für Warensendungen aus der Schweiz in Speyer nicht. Auf den Päckchen und Paketen muss eine Zolldeklaration angebracht sein. "Es muss draufstehen, was drin ist", sagt der Singener Hauptzollamtssprecher Michael Hauck. Auf vielen Warensendungen ist ein Begleitbrief für den Zoll draufgetackert. Ist die Zolldeklaration mangelhaft oder bestehen Unklarheiten, dann wird im Zweifelsfall der Empfänger informiert. Denn öffnen dürfen die Zöllner die Warensendung wegen des Postgeheimnisses so ohne Weiteres nicht. Dies geschehe dann im Beisein des Empfängers, so der Zollsprecher.