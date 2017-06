Bodenseekreis Frauen in der Geschichte: Die erste aktive Seglerin auf dem Bodensee

Lilly Braumann-Honsell war Buchautorin und die erste aktive Seglerin auf dem Bodensee. Auf der Insel Reichenau besaß die badische Bürgerfamilie ein Ferienhaus mit angrenzendem Privathafen.

Lilly Braumann-Honsell wurde am 19. April des Jahres 1876 als zweite Tochter des in Konstanz tätigen Arztes Adolf Honsell geboren. Damals hieß sie noch Maria Luise Honsell. Als sie in Konstanz zur Schule ging, hatte die spätere süddeutsche Autorin und erste aktive Seglerin auf dem Bodensee wahrscheinlich noch keine Vorstellung davon, zu welchen Ufern das frühe Segeln, zu dem sie von ihrem Vater animiert wurde, einmal führen würde. "Kleine Welt – Große Welt: Frauen erleben ein Jahrhundert am Bodensee" heißt ihr bekanntestes Werk, das aus der Seglerin, Europa-, Nordafrika- und Nordamerika-Reisenden eine bekannte Autorin machte.

Auf der Insel Reichenau besaß die badische Bürgerfamilie ein Ferienhaus mit angrenzendem Privathafen. Wochenenden und Schulferien verbrachte Lilly auf diesem Anwesen am Wasser, wo „schwimmen, rudern, segeln" auf der Tagesordnung standen. Ein Gemälde zu Kolumbus' Entdeckung Amerikas kommentierte Lilly Braumann-Honsell im Jugendalter mit den Worten: „Vielleicht liebte ich auch das Bild so, weil Wasser, Schiff, Segel, Wind und Wellen darauf zu sehen waren. Denn das war ja die Umwelt, in der sich an Sonntagen unser Ferienleben abspielte."

Einfluss auf Lilly Braumann-Honsells Seglerkarriere hatte mit Sicherheit auch ihr Onkel Eugen Zardetti, Marine- und Porträtmaler und Automobilpionier. Dieser nannte sich nicht nur Eigentümer der ersten industriell gefertigten Autos in Österreich. Der Schweizer genoss zudem mit Stolz den Status des ersten Besitzers einer Dampfyacht auf dem Bodensee, der "Passe Temps" (Deutsch: Zeitvertreib). Ob der Onkel oder doch ihr Vater den größten Einfluss auf den Werdegang des Mädchens hatte, ist umstritten. Sicher aber ist, dass Lilly Braumann-Honsell als erste aktive Seglerin am Bodensee bekannt ist.

Nicht nur mit dem Segel wusste sie umzugehen, sondern auch mit der Feder. Das zeigen ihre Bücher. Deren Inhalt ist nicht nur landschaftlich vom Leben am Bodensee geprägt: Auch die alemannische Kultur, in die sie hinein geboren wurde, und die badische Tradition spiegeln sich in den Werken der jungen Frau wider. Ihr starkes Interesse an der Heimat zeigt eines ihrer veröffentlichten Werke mit dem Titel "Das Volkstum und Leben der Reichenau". Die Schrift wurde im Jahr zum 1200-jährigen Bestehen des Klosters Reichenau veröffentlicht. Es war 724 vom Heiligen Priminius gegründet worden und ab 1540 Priorat des Konstanzer Bischofs.

Dass die Schriftstellerin auch lockerer Schreibe fähig war, zeigt ihr Werk "Bodensee Ahoi!" Darin beschreibt sie "Eine Rundfahrt aus Seesicht im Plauderton", wie der Untertitel des Buches verrät, und lässt den Leser an ihrem Segeltörn von der Insel Reichenau über Konstanz und Überlingen bis nach Stein am Rhein teilhaben.

Paul Joseph Goebbels, eng Vertrauter Hitlers, legte Lilly Braumann-Honsells schriftstellerischer Karriere jedoch schon bald Steine in den Weg: Ihr im Jahr 1938 erschienener Roman "Kleine Welt – Große Welt: Frauen erleben ein Jahrhundert am Bodensee" durfte 1940 nicht in die Neuauflage gehen. Goebbels sah eine Gefahr in den paradiesischen Beschreibungen, mit denen die Autorin das 19. Jahrhundert ausschmückte. Seiner Meinung nach würden diese Disziplin und Volksverbundenheit gefährden.

Doch auch eine verständnisvolle Äußerung zu Georg Johann Elsers Attentat auf Hitler war wahrscheinlich der Grund für die Druckverweigerung des Buches durch das Propagandaministerium. Lilly Braumann-Honsell erklärte einst, dass: "(der) Neudruck aber bald vom Propagandaministerium verboten wurde, nachdem ich 1939 von der Gestapo ins Gefängnis gebracht worden war und nach der Freilassung unter dauernder Kontrolle stand."

Es mussten erst einige Jahre verstreichen und das Ende des Zweiten Weltkriegs eintreten, bis ihre Werke an die Öffentlichkeit kommen konnten. In der französischen Besatzungszone stimmte Frankreich als Siegermacht der Anti-Hitler-Koalition dem Druck zu. Premiere unter diesen erlangte ihre Veröffentlichung "Bodensee Ahoi!", das im Jahr 1947 auf Französisch veröffentlicht wurde. Unter dem Namen "Autour du Lac de Constance" sorgte es dafür, dass sich ihr Bekanntheitsgrad auch auf das Nachbarland ausweitete. Insgesamt veröffentlichte die gebürtige Konstanzerin zwischen 1913 und 1949 acht Werke. Sie starb am 25. Mai 1954 auf der Insel Reichenau.

Das Magazin

Women's History 3 ist da. Das erste deutschsprachige Magazin über Frauen in der Geschichte erscheint beim Bast Medien Verlag – und hat auch einen eigenen Lokalteil für die Region Bodensee, der in Kooperation mit dem SÜDKURIER erscheint. Exklusiv für die Leser des SÜDKURIER hat das Women's-History-Team außerdem nebenstehende Geschichte ausgegraben. Weitere erwarten die Leser im neuen Magazin. Women's History ist samt lokalem Beileger erhältlich bei der Geschäftsstelle des SÜDKURIER, versandkostenfrei bestellbar beim Verlag Bast Medien unter www.womens-history.de oder www.bast-medien.de/shop sowie im Buch- und Bahnhofsbuchhandel.