Konstanz Forum für Firmengründer - die Startup-Lounge Bodensee

Das SÜDKURIER Medienhaus ist am Freitag Gastgeber der Startup-Lounge Bodensee. Simon May vom Schweizer Institut für Jungunternehmer (IFJ) hält den Impulsvortrag für die Firmengründer.

Das Format ist auf den Bedarf von Firmengründern zugeschnitten: In entspannter Atmosphäre treffen sich Jungunternehmer aus unterschiedlichen Branchen, lauschen einem kurzen, informativen Impulsvortrag und kommen anschließend ins Gespräch, um zu diskutieren, Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Diese Art von Netzwerken ist Gold wert, denn sie hilft, Hürden auf dem beruflichen Weg zu meistern. Am Freitag, 15. September, 19 Uhr, ist es wieder so weit. Dann öffnet das SÜDKURIER Medienhaus seine Räumlichkeiten in der Max-Stromeyer-Straße 178 für das nächste Treffen des Firmengründer-Netzwerks Startup-Lounge Bodensee. Das Medienhaus unterstützt die Vernetzung und ist Gastgeber für die Startup-Lounge.

"From Zero to Hero – Tipps für Firmengründer/innen eines Schweizer Startup-Förderers" lautet der Titel des Impulsvortrags, den Betriebsökonom Simon May vom Schweizer Institut für Jungunternehmen (IFJ) halten wird. May ist Mitglied der IFJ-Geschäftsleitung und für strategische Partnerschaften, Firmengründungen, das Startup-Supportcenter und die Startimpuls-Events verantwortlich. Hunderte Jungunternehmer hat er als Trainer begleitet und ist regelmäßig als Dozent und Referent an Hochschulen und Universitäten tätig. In Konstanz wird Simon May im Rahmen der Startup-Lounge Einblicke in die Besonderheiten der Schweizer Gründerszene, aber auch Tipps zu Geschäftsidee, Businessplan, Finanzierung und Firmengründung geben. Im Anschluss können sich die Teilnehmer bei Snacks und Getränken in Ruhe austauschen.

Ziel des Treffs, aber auch des Gründernetzwerks Startup-Lounge Bodensee, ist die Vernetzung der Startups und sonstiger relevanter Akteure sowie die Stärkung der Region als Gründungsstandort.

an der Veranstaltung am Freitag, 15. September, 19 Uhr, im SÜDKURIER Medienhaus ist kostenlos. Eine Anmeldung jedoch ist erforderlich unter: http://startuplounge-bodensee.com