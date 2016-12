Kreis Konstanz Flüchtlinge: Gemeinden kommen mit Wohnplätzen nicht nach

Mehr als 400 Flüchtlinge dürften aus Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Konstanz ausziehen. Doch Städte und Gemeinden, die für die Anschlussunterbringung verantwortlich sind, können keine Wohnungen anbieten.

Die Unterbringung der Flüchtlinge ist in einem ausgeklügelten System geregelt. Über eine landesweite Aufnahmestelle werden Asylsuchende nach bestimmten Quoten auf die Landkreise verteilt. Vor Ort muss dann der Landkreis für entsprechende Unterkünfte sorgen. Für diesen Zweck sind Gemeinschafts- und Notunterkünfte eingerichtet. Wenn aber das Asylverfahren abgeschlossen ist und ein Zuwanderer als Flüchtling anerkannt oder zumindest in Deutschland geduldet ist, spätestens aber, wenn er bereits 24 Monate in einer Sammelunterkunft gelebt hat, darf er aus dem Massenquartier ausziehen. Für diese Menschen müssen dann Städte und Gemeinden Anschlussquartiere bereitstellen. Genau an dieser Nahtstelle aber klemmt es gewaltig. Knapp zweieinhalb Tausend Migranten leben derzeit in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Konstanz. 450 davon könnten unverzüglich in andere Wohnungen umziehen. Aber die Kommunen verfügen nicht ansatzweise über eine ausreichende Zahl von Quartieren.

Nach einer Abfrage des Kreisamts für Integration und Migration können die 25 Städte und Gemeinden im Kreis derzeit für die 450 zum Wechsel berechtigten Menschen nur 25 Wohnplätze anbieten. 425 Flüchtlinge müssen also weiter in den Sammelunterkünften ausharren. Nach Angaben des Landratsamts sollen im Frühjahr nächsten Jahres unter anderem in Konstanz, Gottmadingen und Rielasingen-Worblingen etwa 100 neue Plätze in der Anschlussunterbringung zur Verfügung gestellt werden. In Konstanz steht ein Massivbau für 72 Bewohner kurz vor der Fertigstellung. In der Kreisverwaltung sieht man zwar die Fortschritte, weist aber auch darauf hin, dass bis zum Bezug der derzeit im Bau befindlichen Anschlussquartiere aber wieder weitere Personen aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen dürfen.

„Das ist keine gute Situation“

Axel Goßner, der Sozialdezernent des Landkreises, umschreibt das Problem: „Das ist für viele Städte und Gemeinden wegen der allgemeinen Wohnraumproblematik schwierig.“ Besonders in der Universitätsstadt Konstanz und anderen seenahen Kommunen herrscht Wohnungsmangel. Miet- und Immobilienpreise sind hoch. Da tun sich die Quartierbeschaffer für Zuwanderer schwer.

Das Thema wurde zuletzt auch noch einmal im Kreistag erörtert. „Das ist keine gute Situation“, sagte Siegfried Lehmann, Kreisrat der Grünen. Landrat Frank Hämmerle räumte ein, dass die Gemeinden nicht nachkommen mit der Beschaffung von Wohnungen für Flüchtlinge, die aus dem Sammelquartieren ausziehen dürfen. Während Lehmann auf die Verpflichtung der Kommunen verwies („Ich erwarte, dass die Gemeinden etwas tun“), gab sich der Landrat moderater: „Wir müssen auf die Gegebenheiten vor Ort Rücksicht nehmen“.

Er kündigte für den 14. Januar eine Sitzung der Beteiligten an, auf der geklärt werden soll, wie es weiter geht. Dann will man sich auch mit den Zuwanderungsprognosen für das neue Jahr beschäftigen. Angesichts der rückläufigen Zuweisungen von neuen Asylbewerbern ist inzwischen in den Sammelunterkünften so viel Platz, dass in den nächsten Monaten einige Notunterkünfte geschlossen werden können. Und weil der Verteilungsdruck sich stark abgeschwächt hat, können auch jene Migranten, die aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen dürften, länger dort wohnen bleiben. Das gestaltet die Angelegenheit für die Kommunen verträglicher.

Eines aber machte der Landrat unmissverständlich klar: Wenn der Landkreis Flüchtlinge betreut, für deren Unterbringung eigentlich die Kommunen zuständig sind, ist das für die Gemeinden nicht kostenlos zu haben. Sie müssen dafür bezahlen. Auch das dürfte im neuen Jahr Verhandlungsthema sein.



Unsichere Prognosen

Derzeit leben 2446 Asylbewerber in 32 Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Konstanz. Die Auslastung der Unterkünfte lag nach Angaben des Landratsamts zuletzt (Stand 31. Oktober) bei 80 Prozent. Die Zahl der Neuankömmlinge ging in den vergangenen Monaten deutlich zurück. Im September 2016 musste der Landkreis 18 Personen aufnehmen, im Oktober waren es 33, im November 22. Wie das Landratsamt in einer Vorlage für den Kreistag ausführt, gibt es für 2017 keine Prognose der Bundesbehörden. Man gehe von Erfahrungen in 2016 aus. So rechnet der Kreis nächstes Jahr mit rund 1200 Neuankömmlingen.