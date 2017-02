Kreis Konstanz Fischer lehnen Netzgehege im Bodensee ab

Der Verband der Angelfischer protestiert gegen Felchenzucht-Pläne im Bodensee. Er sieht Gefahren durch "Fischproduktion in Mastbetrieben" – und zwar sowohl für die Umwelt als auch für die Berufsfischer.

Kreis Konstanz/Friedrichshafen - Für die einen ist es der Ausweg aus der Krise der Felchenfischerei, für die anderen schädliche Massentierhaltung: Felchenzucht im Bodensee in großen Netzgehegen. Diese sogenannte Aquakultur soll das Absinken der Fangquoten auffangen. Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg aber hat große Bedenken und geht an die Öffentlichkeit: Er lehnt die Aquakultur ab.

Der Verband ist die Dachorganisation für Fischereivereine und Angler. Nach eigenen Angaben sind in ihm fast 800 Vereine und 70 000 Angelfischer organisiert. In einer Presseerklärung protestiert er gegen Felchenzucht-Pläne. Am Ost-Ufer des Bodensees plant eine Fischerei-Genossenschaft, im Überlinger See bis zu 600 Tonnen Felchen pro Jahr zu züchten. Dazu wären zehn bis zwölf Gehege mit einem Durchmesser und einer Tiefe von jeweils bis zu 30 Metern nötig. „Die Netzgehege werden das Landschaftbild des Sees beeinträchtigen“, heißt es in einer Presseerklärung des Fischereiverbands. „Die hohe touristische Attraktivität des Bodensees wird unter solchen Fischmastanlagen leiden.“ Und: „Die Massentierhaltung im See wird die Wasserqualität beeinträchtigen und damit auch das Trinkwasser für über vier Millionen Menschen auf unvorhersehbare Weise.“

Der Verband argumentiert, bei Netzgehegen gäbe es eine hohe Belastung mit organischem Material und Nährstoffen. Auch sei unklar, welche Inhaltsstoffe – etwa Fisch- und Sojamehl – das Fischfutter enthalten würde und wie sich diese auf das sensible Ökosystem Bodensee auswirke. Auch das Blaualgen-Wachstum würde begünstigt. Zudem würde die Existenz von Berufsfischern gefährdet: Zuchtfische könnten zu einem geringeren Preis und in verlässlicherer Größe angeboten werden als Wildfische. „Damit ist das Ende der noch verbliebenen Berufsfischerei in unmittelbare Nähe gerückt.“

Die Genossenschaft verteidigte sich zuletzt unter anderem mit dem Argument, dass Felchenzucht nicht mit Massentierhaltung bei Hühnern, Rindern und Schweinen verglichen werden könne. Antibiotika würden nicht nötig sein, so die Initiative. Außerdem bildeten Felchen von Natur aus Schwärme. Berufsfischer könnten Zuchtfelchen einkaufen und auch selbst veredeln und würden so Kunden bei ausbleibendem Fang nicht enttäuschen müssen, so die Genossenschaftsgründer weiter. Der Anglerverband sieht das anders: „Die Gastronomie am See fordert Wildfische, keine Zuchtfische. Deshalb muss die zentrale Frage gestellt werden, wer denn überhaupt eine Felchenproduktion durch Aquakultur im Bodensee fordert.“ Der BUND warnt davor, dass mit der Zulassung von Aquakulturen Großkonzernen Tür und Tor geöffnet werden würde.