Konstanz Fischer kämpfen weiter für mehr Nährstoffe im Bodensee

Vertreter von Fischereiverbänden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Listen mit 25 800 Unterschriften an Politiker der drei Länder überreicht. Damit wollen die Berufsfischer Druck machen, damit der Phosphorgehalt im See erhöht wird. Sie sehen im niedrigen Nährstoffgehalt des Wassers die Ursache für den massiven Rückgang der Fischfangerträge.

Die Berufsfischerverbände fordern Politiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, sich für die Anhebung des Nährstoffgehalts im Bodensee einzusetzen. Bei einer Tagung in Güttingen am Obersee (Kanton Thurgau) überreichten sie rund 25 800 Unterstützer-Unterschriften für ihr Anliegen. Aus Sicht der Fischer ist der Phosphor-Gehalt im Wasser so niedrig, dass die Fische immer weniger Nahrung finden.

Nach Angaben der Fischer und von Erich Staub, ehemaliger Leiter der Sektion Fischerei beim Berner Bundesamt für Umwelt, arbeiten die Klärwerke am See derzeit so effektiv, dass der Phosphorgehalt unter der Zielgröße von zehn Milligramm pro Kubikmeter Wasser liege. Auf diesen Wert habe sich das Dialogforum der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) geeinigt, also die Vertreter der Regierungen der Länder und Kantone am See. Von deutscher Seite hatten die Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP) und Martin Hahn (Grüne), beide aus dem Bodenseekreis, die Petition der Fischer entgegen genommen. Hoher und Hahn sehen die Notwendigkeit, dass sich die Landespolitik des Themas annimmt. Für Hahn stellt sich die Grundsatzfrage, ob der Bodensee formaljuristisch richtig eingestuft ist als alpiner See. Würde er in die Kategorie Voralpensee fallen, wären höhere Grenzwerte für den Nährstoffgehalt zulässig.

Der Nährstoffmangel lasse den wichtigsten Fangfisch, den Felchen, rar werden, führen die Fischer an. Der gesamte Berufsstand am Bodensee sei inzwischen in Gefahr, sagte Anita Koops vom Württembergischen Verband der Berufsfischer auf Nachfragen. Wenn der Fischbestand nicht wieder wachse, werde es bis in fünf Jahren niemanden mehr am See geben, der allein von der Berufsfischerei leben könne. Derzeit seien rund 120 Fischereipatente ausgegeben. Schon heute sei für einen Teil der Fischer der Beruf nur mehr im Nebenerwerb möglich. Sie selbst arbeite auch zusätzlich als Arbeitstherapeutin. Koops sieht keine Möglichkeiten mehr, durch eine noch bessere, hochpreisige Vermarktung des Wildfischs die Fangverluste wett zu machen. Die Fischer seien schon seit Jahren dabei, neben den Felchen auch die bei den Verbrauchern wegen der vielen Gräten nicht so beliebten Weißfische anzubieten, beispielsweise verarbeitet zu Frikadellen. Auch hier gebe es kaum mehr Spielraum.

Das Jahr 2015 galt als das schlimmste in der Bodenseefischerei seit 1917. Die Bevollmächtigten-Konferenz für die Bodenseefischerei registrierte nurmehr 261 Tonnen Fisch, die den Erwerbsfischern ins Netz gingen. Damit der Berufsstand überleben könne, müssten sie 500 Tonnen mehr aus dem See ziehen, rechnen die Verbände vor.

Ein Vollerwerbsbetrieb benötige im Jahr fürs wirtschaftliche Überleben sechs bis sieben Tonnen Fisch, rechnete Anita Koops in Güttingen vor. Das entspreche etwa dem Fangniveau, das ein Fischer vor zehn Jahren in dem auch schon wieder sauberen Bodensee erreichen konnte. Anita Koops sagte, sie stelle keine Vergleiche mit den Zeiten der Überdüngung des Bodensees an, in denen der Trinkwasserspeicher wegen der vielen phosphatreichen Abwässer umzukippen drohte. Auch damals hätten gerade die Fischer Alarm geschlagen. Sie sahen das Ökosystem in Gefahr. Heute sei dies wieder so – dieses Mal allerdings wegen Nährstoffmangels. Die 2014 gestartete Kampagne der Fischer, mit der sie die jetzt übergebenen Unterschriften gesammelt hatten, stand unter dem Motto: „Der Bodensee – Ein Juwel hungert.“

Sowohl die Fischer als auch deren Berater Erich Staub machten deutlich, dass ihnen bewusst sei, dass in einem komplexen Ökosystem das Drehen an einer Stellschraube allein nicht reiche. Staub unterstrich aber: „Fischertrag und Phosphorgehalt hängen zusammen.“ Er sprach sich dafür aus, bei den Klärleistungen verstärkt das Augenmerk auf das Filtern von Mikoschadstoffen wie Rückständen von Medikamenten und Pestiziden zu lenken. Hier bestehe Handlungsbedarf. Wie Fischer und Umweltschützer gleichermaßen, sieht auch er die denkbare Fischzucht in Netzgehegen im See kritisch.

Das sagen Umweltschützer

Umweltverbände sehen die Debatten um mehr Nährstoffe im See kritisch. Eberhard Klein, Geschäftsführer des Naturschutzbundes in Konstanz, appelliert, dem Ökosystem Bodensee mehr Zeit zu geben, sich dem nährstoffarmen Niveau anzupassen. Derzeit befinde sich das Gewässer in einer Umbruchphase. Die Nahrungsketten seien noch nicht auf die neuen Bedingungen angepasst. Es sei eine Illusion, zu denken, das Drehen an einer Stellschraube würde alle Probleme beseitigen. Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Bodensee-Oberschwaben, betrachtet es als Erfolg, dass der Trinkwasserspeicher Bodensee wieder nährstoffarm geworden ist. Damit sei er wieder nahe an seinem natürlichen Zustand und könne so auch neue Effekte durch den Klimawandel verkraften. Denn die zunehmende Erwärmung bremse den Austausch der Wasserschichten. So gelange weniger Sauerstoff in die Seetiefe. Würde es nun mehr Nährstoffe im See geben, dann würde insgesamt weniger Sauerstoff zur Verfügung stehen, und sich der Klimaeffekt in den tiefen Schichten viel stärker auswirken. Miller sieht Alternativen in der Zucht von Fischen in seenahen Weihern sowie in der hochpreisigen Vermarktung des Wildfischs. (rin)