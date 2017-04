Konstanz Fischer kämpfen weiter für mehr Nährstoffe im Bodensee

Die Berufsfischer wollen den Rückgang der Fangerträge nicht hinnehmen. Nun machen sie neuen Druck auf Politiker. Am 22. April präsentieren die Fischereiverbände die Ergebnisse einer Online-Petition und einer Unterschriftensammlung. Mehr als 24 000 Unterzeichner machen sich darin für die Erhöhung des Nährstoffgehalts im Bodenseewasser stark: Damit die Fische was zu fressen haben.

Seit langem klagen Berufsfischer am Bodensee über rückläufige Fangerträge. Eine wesentliche Ursache sehen sie im geringen Nährstoffgehalt des Wassers. Die Fischer fordern eine verträgliche Anhebung des Gesamtphosphor-Anteils, um das Nahrungsangebot für die Fische zu erhöhen. Erreichen ließe sich das Ziel nach Einschätzung der Berufsfischer über eine veränderte Steuerung der Kläranlagen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, starteten die Fischereiverbände 2014 eine Unterschriftensammlung sowie eine Online-Petition. Unter dem Motto "Der Bodensee – ein Juwel hungert" können Bürger (www.rettet-den-bodensee.net) Sympathie für das formulierte Ziel bekunden. Nun steht die Aktion vor dem Abschluss. Am 22. April wollen Fischerei-Vertreter die Listen der Unterzeichner an Politiker übergeben.

Die öffentlichkeitswirksame Übergabe des Unterstützer-Pakets erfolgt in der Thurgauer Oberseegemeinde Güttingen im Vorfeld eines Treffens von Berufsfischern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Teilnahme an der Online-Petition sei noch bis zum 20. April möglich, so informierte Anita Koops vorab. Die Sprecherin des Württembergischen Fischereivereins schätzt, dass am Ende rund 25 000 Unterzeichner-Voten präsentiert werden können. Zugleich machte Koops im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich, dass zwar die Kampagne im Internet beendet wird, die Zielsetzung aber erhalten bleibt. "Die Nährstofferhöhung ist für die Fischereiverbände die einzig gangbare Option", sagte Koops.

Die Verbandsvertreterin aus Friedrichshafen räumt ein, man habe sich bei der Online-Petition noch mehr Stimmen erhofft, aber in der letzten Phase sei die Initiative nicht mehr aktiv genug beworben worden. Laut Einladung zur Unterschriften-Übergabe gilt es, "die existenzbedrohende Problematik der Berufsfischerei präsent zu halten und die Wichtigkeit kurz- und langfristiger Lösungen hervorzuheben".

Dabei werten die Fischer eine Aussage als Unterstützung ihres Anliegens, die 2016 bei einem Runden Tisch der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK), also der Interessenvertretung der Regierungen der Anrainerländer, ins Protokoll aufgenommen wurde. Danach versicherte die Internationale Gewässerschutzkommission (IGKB): Aus umweltschützerischer Sicht würden keine Gegenmaßnahmen getroffen, sollte der Phosphor-Gehalt im Bodensee auf 10 Milligramm pro Kubikmeter Wasser steigen. Derzeit liegt der Wert nach Angaben von Beat Baumgartner bei 8 Milligramm. Der Thurgauer Umweltamtschef hatte die Gesprächsrunde moderiert. Er fügt zur Phosphat-Diskussion an: Eine aktive Nährstoffanreicherung werde es aber nicht geben.

Appell an die Politiker