Konstanz Finale der Talkreihe "Überraschende Perspektiven"

Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und der SÜDKURIER laden zum Abschluss der Gesprächsreihe "Überraschende Perspektiven" ein.

In der Gesprächsreihe "Überraschende Perspektiven" von IHK Hochrhein-Bodensee und SÜDKURIER laden die Gastgeber am Dienstag, 4. Juli, Beginn 19 Uhr, zur Abschlussveranstaltung im neuen IHK-Hauptsitz in Konstanz (Reichenaustraße 21, Bodenseeforum) ein. Dabei geht es noch einmal um Kernfragen, die in der Talkreihe behandelt wurden: Was Gesellschaft und Unternehmen zusammenhält und warum gesicherte Informationen in den Zeiten von Fake News einen Wert haben. Gesprächsteilnehmer sind IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx und Torsten Geiling, stellvertretender Chefredakteur des SÜDKURIER. Moderiert wird der Abend von SÜDKURIER-Regionalleiter Jörg-Peter Rau. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber erforderlich. Kontakt unter der E-Mail: teilnehmen@suedkurier.de