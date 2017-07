Konstanz Fertigmachen zum Entenrennen

Hier tun viele was Gutes: Der Vorverkauf für das Entenrennen am 9. September hat begonnen. Von der Aktion profitieren Konstanzer Kindereinrichtungen.

Was haben Löwen mit Enten zu tun? Alle Mädchen und Jungen der Konstanzer Kindergärten kennen die Antwort: Die Verbindung ist das Konstanzer Entenrennen, dass vom Lions-Club Konstanz, dem Leo Club Konstanz und den Wirtschaftsjunioren Hegau-Bodensee am 9. September beim Kinderfest im Stadtgarten veranstaltet wird. Warum die Kindergartenkinder das wissen? Die Veranstalter haben die Einrichtungen besucht und Dank zahlreicher Sponsoren jedem Kind eine Ente und einen Adoptionsschein sowie Gummibärchen vom Medienpartner SÜDKURIER geschenkt. Die Kinder nehmen damit automatisch am Entenrennen teil und haben so die Chance, einen der Preise im Gesamtwert von 10 000 Euro zu gewinnen, darunter ein Damen-Trekkingrad, Familienferien auf dem Bauernhof oder einen Zeppelin-Flug.

7000 Enten werden am 9. September zwischen Stadtgarten und Inselhotel ins Wasser gelassen und schwimmen dann um die Wette. Interessierte können ab sofort für fünf Euro eine Ente adoptieren. Die Enten-Adoptionsscheine sind im Vorverkauf bei allen Konstanzer Volksbank-Filialen und Aral-Tankstellen, dem Lago, der Tourist Information im Bahnhof, der Ulmer Modemeile, der IHK und der Tierarztpraxis von Hänisch erhältlich. Wie spannend das Entenrennen ist, wissen einige Kinder schon vom letzten Jahr. Regina Graf-Martin, Leiterin des Münsterkindergartens, hebt einen weiteren Aspekt der Benefizaktion hervor: „Der Erlös kommt Konstanzer Initiativen und Einrichtungen zu Gute, die sich um Kinder kümmern.“ 35 000 Euro konnten die Veranstalter 2016 vergeben. Lions-Präsident Thomas Böse rechnet bei der aktuellen Aktion mit einer ähnlichen Spendensumme. Er weist darauf hin, dass sich gemeinnützige Vereine, Hilfsorganisationen, soziale Einrichtungen und alle, die sich um Kinder kümmern, bis zum 31. Juli bewerben können. Kontakt: Lions Club Konstanz, Berthold Weiner, Zandergasse 6, Konstanz, E-Mail: weiner-kn@t-online.de. Infos im Internet: www.konstanzer-entenrennen.de