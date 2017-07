Konstanz Fahrgäste entdecken in Konstanz neuen Zug: So sieht die Zukunft auf der Schiene aus

Fahrgäste entdecken in Konstanz neuen Zug: So sieht die Zukunft auf der Schiene aus

Neue Triebwagen machen Testfahrten auf der Gäubahn-Strecke: Die Fahrzeuge sollen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember zwischen Konstanz und Stuttgart eingesetzt werden

Aufmerksame Passanten haben dieser Tage schon einmal einen Blick auf die Reisezukunft auf der Schiene zwischen Konstanz und Stuttgart erhaschen können. Im Konstanzer Bahnhof machte der neue Triebwagen Station, den die Deutsche Bahn (DB) ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 auf den Strecken von Gäubahn (Konstanz-Stuttgart) und der Murrbahn (Stuttgart-Crailsheim) einsetzen will. Nach Angaben eines DB-Sprechers ist der von der Firma Bombardier gebaute Talent 2 derzeit noch im Streckentest ohne Reisende unterwegs. Dabei werde etwa geschaut, ob die Schiebetritte an den Türen und andere technische Anlagen auf der zukünftigen Strecke funktionieren. Die DB Regio will den Talent 2 ab dem 10. Dezember im regulären Betrieb einsetzen.

Die neuen im Landesdesign gestalteten Züge sollen zahlreiche Verbesserungen bieten. So sind die Wagen nach Angaben der Deutschen Bahn barrierefrei zugänglich. Zudem verfügen sie über WLAN. Und die neuen Züge bieten "ausreichende Fahrradmitnahmekapazitäten", wie die Deutsche Bahn verspricht. Das Land Baden-Württemberg hat den Betrieb der Strecken im Schienenpersonennahverkehr neu ausgeschrieben und die DB hatte den Zuschlag erhalten.