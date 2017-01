Kreis Konstanz FDP strahlt Optimismus aus: Mut-Rede von Generalsekretärin Nicola Beer

Neujahrsempfang der Liberalen im Kreis: Die Rede der Generalsekretärin Nicola Beer macht Mut für das neue Jahr 2017 bald wieder das Land auf Bundesebene mitgestalten zu können.

Auf quietschgelbem Plakat steht das Arbeitsprogramm: „Der Auftrag ist klar: Stärken wir den Glauben der Menschen an sich selbst.“ Nach dem Auftritt der Generalsekretärin der Bundes-FDP, Nicola Beer, beim Neujahrsempfang der Liberalen im Landkreis Konstanz ist vor allem klar: Die FDP glaubt, das Land bald wieder auf Bundesebene mitgestalten und verändern zu können. Beer ist sich sicher: Das Jahr 2017 mit drei Landtagswahlen (Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen) und der Bundestagswahl wird ein sehr erfolgreiches für ihre Partei.

Beer tritt in rot-weiß-blau geringelter Designer-Hose auf. Sie wirbelt in Zeiten des Terrors und der Verunsicherung mit einer Rede in den Saal, die strotzt vor Optimismus. Die Liberalen, so sagt sie vor mehr als 100 Zuhörern im Waldhaus Jakob, wollten Gegengewicht sein „zum Gift der Extremisten“ und zu ausgelaugten Regierungsparteien. Sie stellt die FDP als Kraft dar, die aus Angst und Lethargie führt und zum Aufbruch ins neue, digitale Zeitalter.

Die FDP wolle vor allem die arbeitenden Menschen in der Mitte der Gesellschaft im Blick haben, sagt die Generalsekretärin. Für die Partei, die nach aktuellen Prognosen auf Bundesebene zwischen fünf und 7,5 Prozent liegt, macht Beer deutlich: Der Glaube, die Wirtschaft durch Wachstum voranzubringen, ist ungebrochen. Sie betrachte Innovation nicht als Selbstzweck, sondern als Basis für die Zukunftsfähigkeit des Landes. Sie ermutigt dazu, Neues zu wagen, und die herausragenden Chancen zu nutzen, die die Digitalisierung bietet. „Ohne Risiko kein Gewinn.

“ Neue Geschäftsmodelle erforderten aber auch neue Regeln für die Arbeitsplätze, etwa flexiblere Arbeitszeitmodelle. Sie spricht viel von den Freiheit und Selbstbestimmung, die solche Modelle bringen sollen. Sie wettert gegen einen Staat, der vor Vorschriften strotze, aber im Ernstfall den Rechtsstaat nicht durchsetzen könne. Wie alle FDP-Redner an diesem Abend betont sie aber: Es seien keine schärferen Gesetze notwendig, sondern eine bessere personelle sowie materielle Ausstattung von Polizei und Justiz.

In einem Teil ihrer Rede setzt sie polemische Stiche gegen andere Parteien. So spricht sie von „Planwirtschaft light“, wenn sie auf die Wirtschaftspolitik der Regierenden blickt, von der „Sozialdemokratisierung der CDU“, von einer Flickwerkstrategie in Sachen Digitalisierung, vom „schleichenden Gift“ der Unselbstständigkeit sowie von einem Land, das erstarrt sei in Überregulierung und Konzepten, die niemand mehr in Frage stellen solle. Sie hält Visionen für das Land für dringend notwendig, vor allem bei der Frage, wie die digitale Zukunft der Wirtschaft vorangetrieben werden kann. Die aktuell guten Wirtschaftsdaten seien einem Sonderzustand geschuldet, basierend auf der extremen Zinspolitik und dem Stand des Euros gegenüber anderen Währungen. „Die Bundesregierung hat damit nichts zu tun.“

Der Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, Jürgen Keck, verspricht eine bürgernahe Politik. Er setze sich unter anderem gegen Kürzungen bei der Aus- und Weiterbildung von Tagesmüttern ein, für den Ausbau des Nahverkehrs, für den Abbau von Bürokratie in der Landwirtschaft und für eine menschengerechte Pflege. Mit Blick auf die Sicherheitspolitik sagte er: „Wir brauchen keine neuen, verschärften Gesetze.“ Man müsse die existierenden nur konsequent anwenden. Tassilo Richter, der Bundestagskandidat der FDP im Wahlkreis, ist sich sicher: „Die FDP wird vermisst, als Stimme der Vernunft.“ Die Kreisvorsitzende Elke Bass hat mit Blick auf den vollen Saal beim Neujahrsempfang den Eindruck: „Die FDP steht wieder hoch im Kurs.“

Zur Person

Nicola Beer, 46 Jahre alt und Juristin, ist seit Ende 2013 die Generalsekretärin der FDP-Bundespartei. Sie engagiert sich seit 29 Jahren für die Liberalen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene. Sie war Staatssekretärin und Kultusministerin in Hessen. In ihrer Zeit als Kultusministerin wurde in Hessen der islamische Religionsunterricht in deutscher Sprache eingeführt. Zu ihren politischen Schwerpunktthemen gehören Europa, Justiz, Wissenschaft und Kultur. Die zweifache Mutter engagiert sich für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (rin)