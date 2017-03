Kreis Konstanz Euphorie im Fußball und bei der SPD

Auch im Landkreis Konstanz zeigt sich der Martin-Schulz-Effekt in der SPD. Die Partei gewinnt neue Mitglieder hinzu. Doch was sollen die Sozialdemokraten tun, wenn sich bei der Bundestagswahl der große Erfolg nicht einstellt? Fröhlich bleiben wie Fußballfans.

Endlich besteht einmal die Möglichkeit, hier den besten Fußballverein Deutschlands ins Spiel zu bringen. Als der 1. FC Köln sich in der Freitagspartie des dritten Spieltags der laufenden unterhaltsamen Saison mit einem Sieg über die Freiburger für eine Nacht auf den ersten Tabellenplatz hochschraubte, da hätte die Euphorie der Fans nicht größer ausfallen können. Champions League, wir kommen. In dieser Phase war es gut, dass der Effzeh einen Sportdirektor hat, der Wert auf Bodenhaftung legt. Jörg Schmadtke gibt gerne den Euphorie-Bremser. Ruhig, ganz ruhig, sagt er dann. Die Fans der Rot-Weißen aus der Domstadt feiern selbstverständlich trotzdem Woche für Woche in bester Karnevalsmanier weiter, obwohl ihr Club inzwischen nicht mehr in der Führungsgruppe, sondern nur noch im gehobenen Mittelfeld rangiert.

Nun trifft es sich, dass in diesen Wochen auch die Sozialdemokraten in Deutschland und am Bodensee bester Stimmung sind, obwohl sie es seit knapp 20 Jahren nicht mehr bis an die Tabellenspitze gebracht haben. Bei der Bundestagswahl 1998 übertrumpften die Roten zum letzten Mal die CDU. Doch nun stehen die Zeichen wieder auf Angriff. In der SPD hat bekanntlich die Kandidatur des EU-Politikers Martin Schulz für das Amt des Bundeskanzlers einen so großen Hype ausgelöst, dass politisch interessierte Menschen in Scharen zu den Genossen überlaufen. In einigen sozialdemokratischen Ortsvereinen sollen inzwischen schon die Parteibücher ausgegangen sein.

Nun können vermutlich auch die Analytiker im SPD-Kreisverband Konstanz die Sogwirkung des Kandidaten Martin Schulz nicht zweifelsfrei erklären. Sicher ist aber, dass die Ortsvereine zwischen Konstanz, Stockach und Engen von dem Hoch profitieren, das der Mann aus Würselen ausgelöst hat. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Kreis-Partei einen Zuwachs von 34 neuen Mitgliedern, wie Sprecher Winfried Kropp informierte.

Die Dimension wird im Vergleich deutlich: Im ganzen Jahr 2016 traten der SPD am westlichen Bodensee 45 Personen bei. Die Konstanzer SPD-Ortsvorsitzende Lina Seitzl hat in dem Zusammenhang noch angemerkt, dass der Mitgliederaufschwung bereits im November vergangenen Jahres begonnen habe – direkt nach der Präsidentschaftswahl in den USA.

Trump-Effekt oder Schulz-Effekt: Wir wünschen an dieser Stelle natürlich der alten Tante SPD alles Gute. Und sollte es am Ende doch nur für einen Platz im Tabellenkeller reichen, bleibt nur eine Empfehlung: einfach weiterfeiern.