Es geht los: Die Bahnsteige kommen auf einen modernen Stand

Mit der Erhöhung der Bahnsteige an den Seehas-Haltepunkten wird die lang ersehnte Barrierefreiheit geschaffen. Der erste Bauabschnitt reicht von Konstanz-Wollmatingen bis Markelfingen. Die zu niedrigen Bahnsteige zwischen Böhringen und Engen sowie Konstanz-Petershausen sind 2018 an der Reihe.

So lange wurde um die Modernisierung der zu niedrigen Bahnsteige entlang der Seehas-Strecke gerungen, dass Zweck und Dimension der jetzt anlaufenden und wahrnehmbaren Arbeiten manch einem Fahrgast nicht bewusst sind. Aber es stimmt: In einem ersten Abschnitt werden in diesem Jahr die Haltepunkte zwischen Konstanz-Wollmatingen und Radolfzell-Markelfingen saniert. Dazu werden nach Angaben der Bahn an allen Stationen die Bahnsteige in einer Höhe von 55 Zentimeter (gemessen ab Schienenoberkante) und der jeweils vom Land bestellten Länge in etwa gleicher Lage neu gebaut. Die Bahnsteigausstattung wird an allen Stationen entsprechend angepasst beziehungsweise erneuert. Alle Bahnsteige erhalten erfühlbare Blindenleitsysteme und stufenfreie Zugänge. Da laut Bahn nach Ende der Arbeiten alle Komponenten zueinander passen, müssten ausfahrbare Trittbretter genutzt werden können. Sie sind in den Seehas-Waggons zwar schon vorhanden, lassen sich aber wegen der unterschiedlichen Bahnsteighöhen noch nicht einsetzen.

Wenn Ende 2019 auch die Bahnsteige zwischen Radolfzell-Böhringen und Engen sowie Konstanz-Petershausen modernisiert sind, werden nach Berechnung der Bahn 19 Millionen Euro verbaut sein. Der Streit um die Verteilung dieser Kosten war ein Grund, warum nicht schon früher mit der Modernisierung begonnen wurde. Der laut Bahn für 2017 geltende Verteilungsschlüssel: Land 50 Prozent, Kommunen 38 Prozent, Bahn 12 Prozent. Der Landkreis Konstanz wiederum übernimmt 40 Prozent der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten der Kommunen. Bei den 2018 zu realisierenden Maßnahmen kann laut Bahn die Aussage zur Verteilung noch nicht getroffen werden, da das Verfahren zur Förderung durch das Land noch nicht abgeschlossen ist.

Die Arbeiten sollen von März bis Dezember dauern. In der Haupttourismussaison vom 30. Juni bis 11. September werden die Bauarbeiten unterbrochen. Die gleichen Zeiten gelten für die Haltepunkte, die im Jahr 2018 modernisiert werden. Restarbeiten werden eventuell im jeweiligen Folgejahr erledigt. Die Erneuerung der fehleranfälligen Schrankensteuerung (Fünferkette) zwischen Allensbach und Markelfingen ist für das Jahr 2019 geplant.

Ein Schienenersatzverkehr ist laut Bahn nicht vorgesehen. Eingleisigen Betrieb soll es nur nachts geben, sodass der Personenverkehr nur unbedeutend betroffen sein werde. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm und Schmutz werden mobile Wände aufgebaut.

Kosten und Maßnahmen im Jahr 2017

Der angepasste Fahrplan: www.sbb-deutschland.de

Konstanz-Wollmatingen

Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro. Anteil Stadt Konstanz 420 000 Euro; Landkreis 268 000 Euro.

Am Haltepunkt Wollmatingen soll im Zuge der Bahnsteigerhöhung die Engstelle des südlich der Bahngleise gelegenen Radwegs (unterhalb des ehemals als Pizzeria genutzten Waggons) beseitigt werden. Die Kosten trägt komplett die Stadt. Im Haushaltsjahr 2017 des Doppelhaushalts 2017/2018 sind dafür 200 000 Euro eingestellt.

Reichenau

Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro. Anteil Gemeinde: 406 000 Euro; Landkreis: 272 000 Euro.

Hegne

Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro. Kostenverteilung vergleichbar mit Haltepunkt Reichenau.

Allensbach

Die Gesamtkosten liegen wegen längerer Bahnsteige und Lärmschutz bei etwa 2,4 Millionen Euro. Kostenverteilung: Gemeinde 525 000 Euro; Landkreis 350 000 Euro.

Bis Mitte März werden an den Allensbacher Bahnübergängen Gleisbett und Belag saniert. Die Übergänge sind tageweise für Fahrzeuge gesperrt. Fußgänger können passieren. Vom 13. April, 22.45 Uhr, bis 15. April, 4.40 Uhr, ist der Bahnübergang Lohorn wegen des Einbaus von Schwellen, Schienen und Schotter gesperrt.

Radolfzell-Markelfingen

Gesamtkosten: 1,7 Millionen Euro. Anteil Stadt: 397 000 Euro, Landkreis: 269 000 Euro.

Zusätzlich geplante Maßnahmen: Ab Februar 2019 Verbreiterung des Bahnübergangs beim Campingplatz und Schaffung eines Fußgängerüberwegs. Gesamtkosten: 1,35 Millionen Euro netto. Kreuzungsbedingte Kosten: 500 000 Euro. Auf die Stadt entfallen 187 000 Euro, sie rechnet mit einem Zuschuss von mindestens 50 Prozent. Die Sanierung des Bahnübergangs beim Naturfreundehaus kostet 1,07 Millionen Euro. Anteil der Stadt: knapp 71 000 Euro abzüglich möglichen Zuschüssen.

Kosten und Maßnahmen im Jahr 2018

Konstanz-Petershausen

Gesamtkosten wegen längerer Bahnsteige: 2,4 Millionen Euro. Anteil Stadt Konstanz 570 000 Euro; Landkreis 380 000 Euro.

Zwei neue Außenbahnsteige ersetzen den bestehenden Mittelbahnsteig. Die Verbindung der beiden Außenbahnsteige erfolgt über eine neue Fuß- und Radwegbrücke, die sogenannte Zorro-Brücke, zur barrierefreien Querung der Gleise. Die Stadt Konstanz investiert dafür 4,5 Millionen Euro abzüglich Bundeszuschüsse in noch unbekannter Höhe. Fertigstellung der Brücke: 2017.

Radolfzell-Böhringen-Rickelshausen

Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro. Anteil Stadt Radolfzell 397 600 Euro; Landkreis 246 400 Euro. Zusätzlich geplant ist eine Erweiterung der Fahrradabstellplätze, Kosten noch unbekannt.

Mühlhausen

Gesamtkosten: 1,9 Millionen Euro. Voraussichtliche Anteile: Gemeinde 390 000 Euro; Landkreis 260 000 Euro. Eventuell geringere Kosten durch Zuschuss aus dem Ausgleichstock.

Weitere Maßnahmen: Zusätzliche Stellplätze für Fahrräder und Autos, Kosten noch unklar.

Welschingen-Neuhausen

Gesamtkosten: 1,8 Millionen Euro. Baukostenanteil Stadt Engen 208 000 Euro; Landkreis 138 000 Euro (vorläufige Kostenschätzung).

Engen

Gesamtkosten: 2,04 Millionen Euro. Reiner Baukostenanteil Stadt 225 000 Euro; Landkreis 150 000 Euro (vorläufige Kostenberechnung).

Es wird nur der vom Seehas genutzte Bahnsteig 1 modernisiert und der höhengleiche Zugang verlegt. Es besteht die Überlegung, nach der Sanierung der Bahnsteige die Parkplätze neu zu gestalten und den Bahnhofsvorplatz neu zu strukturieren und zu gestalten. Auch hinsichtlich der Fahrradabstellplätze, die nicht Teil des Bahnhof-Modernisierungsprogramms sind, soll es Verbesserungen geben. Weitergehende Beschlüsse sind noch nicht gefasst. Kosten noch unklar.

Quellen: Deutsche Bahn AG, Gemeinden, SBB Deutschland