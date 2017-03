Konstanz Engpass bei Wohnplätzen für Flüchtlinge

Spätestens nach 24 Monaten Aufenthalt in Not- und Gemeinschaftsunterkünften dürfen Flüchtlinge dort ausziehen. Allein im Landkreis Konstanz sind dies derzeit mehr als 500 Personen. Für die sogenannte Anschlussunterbringung sind die Kommunen zuständig. Doch Städte und Gemeinden tun sich schwer, Quartiere zu beschaffen.

Rund 2300 Flüchtlinge wohnen derzeit in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Konstanz. Rund 540 dieser Menschen dürften unverzüglich ausziehen, weil sie inzwischen die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Denn wenn Migranten 24 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft verbracht haben, oder wenn ihr Asylverfahren positiv abgeschlossen ist, wechseln sie in die sogenannte Anschlussunterbringung. Das heißt, nicht mehr der Kreis, sondern Städte und Gemeinden sind für die Wohnraumbeschaffung zuständig. Doch die kommunalen Quartierbeschaffer kommen mit der Bereitstellung von Wohnungen nicht nach.

Zwölf von 25 Kreisgemeinden können derzeit die vorgegebene Unterbringungsquote nicht erfüllen, wie aus einer Aufstellung des Landratsamtes hervorgeht. Am deutlichsten fällt das Angebotsdefizit in den großen Städten aus. In Konstanz fehlen 433 Wohnplätze für Migranten, in Singen 182 und in Radolfzell 190. In der jüngsten Kreistagssitzung wurde deutlich, dass die allgemeine Wohnungsnot am westlichen Bodensee eben auch die Zuwanderer aus den Krisenländern trifft. "Wir suchen händeringend nach Wohnungen und kämpfen um Grundstücke", so schilderte der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler die Bemühungen. Auch der Eigeltinger Bürgermeister Alois Fritschi bekannte: "Es ist schwer, Wohnungen zu bekommen." Eigeltingen steht allerdings nicht in der roten Minusliste des Landratsamts, die Gemeinde hat ihre Quote in der Anschlussunterbringung sogar übererfüllt. Nach Einschätzung des Grünen-Kreisrats Siegfried Lehmann erschweren die Wohnraumprobleme den Integrationsprozess der Flüchtlinge. Im Kreistag mahnte er: "Mir geht das zu langsam. Wir brauchen einen konkreten Plan, wie das Problem Anschlussunterbringung gelöst werden kann."

Derweil haben sich Landrat Frank Hämmerle und die Bürgermeister der Kommunen auf eine Zwischenlösung geeinigt. Bis zum Jahresende sollen die Städte und Gemeinden noch freie Wohnplätze in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises nutzen können. Weil zuletzt die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge zurückgegangen ist, stehen Kapazitäten zur Verfügung. Der Landrat sieht das als Akt der Solidarität. "Es hat ja keinen Sinn, dass wir Zelte abbauen und die Gemeinden dann Zelte aufbauen müssen", sagte Hämmerle. Kostenfrei bleibt die Zwischenlösung für die Kommunen aber nicht. Sie müssen für jeden Flüchtling, den sie in einer Gemeinschaftsunterkunft belassen, einen Abschlag bezahlen. Wie hoch der Betrag ist, bleibt vorerst offen. Das muss nach Angaben von Monika Brumm, der stellvertretenden Leiterin des Amts für Migration und Integration, noch ausgehandelt werden.





Gebühren für Wohnheimplätze steigen