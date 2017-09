Kreis Konstanz Energiedebatte: FDP ist nicht dabei

Die große Podiumsdiskussion der Umweltschutzverbände zur Energiewende heute im Radolfzeller Milchwerk findet ohne Beteiligung der FDP statt. Die Liberalen wurden nicht eingeladen. FDP-Bundestagskandidat Tassilo Richter hat dennoch eine Meinung zum Thema.

Für den heutigen Mittwoch haben die Umweltschutzverbände Nabu und BUND zur Energiedebatte ins Radolfzeller Milchwerk (Beginn 18 Uhr) eingeladen. Wenn dort über die Energiewende gesprochen wird, werden mit CDU, SPD, Grünen und Linken vier Parteien ihre Positionen darstellen können. Nicht eingeladen worden sei indes ein Vertreter der FDP, wie deren Bundestagskandidat im Wahlkreis Konstanz, Tassilo Richter, anmerkt. Die Veranstalter verweisen darauf, man habe nur die im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Richter hat sicherheitshalber die Position der Liberalen zur Energiewende in einer Mitteilung erläutert und vor Beginn der Podiumsdiskussion versandt. In der Sache ist für den Bundestagskandidaten wichtig: "Wir wollen eine Klimapolitik, die in Abstimmung mit unseren wirtschaftlichen Partnern geschieht. Alleingänge haben für uns keinen Nutzen." Der deutsche Klimaschutzplan 2050 sei kein zielführendes Konzept. Dadurch würden Arbeitsplätze gefährdet.