Am kommenden Montag geht's los: Die Deutsche Bahn bringt eine Reihe von Haltestellen an der Seehas-Strecke im Landkreis Konstanz auf Vordermann.

Die Deutsche Bahn beginnt am Montag, 6. März, mit den Arbeiten zur Modernisierung der Haltepunkte in Markelfingen, Allensbach, Hegne, Reichenau und Konstanz-Wollmatingen. Dabei werden nach Angaben der DB für 9,3 Millionen Euro die Bahnsteige an den jeweiligen Stationen auf einer Länge von 150 Metern (in Allensbach sogar 210 Meter) auf 55 Zentimeter erhöht. Dies ermöglicht Reisenden zukünftig einen barrierefreien Einstieg in die Züge. Außerdem erneuert die Bahn die Bahnsteigausstattung wie zum Beispiel Beleuchtung, Wetterschutz und Sitzmöglichkeiten. Die Sanierung soll Ende des Jahres abgeschlossen sein, so hieß es. Die Arbeiten sollen überwiegend tagsüber ausgeführt werden.