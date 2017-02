Konstanz Empfang der Narrenzeitungsmacher

Narrenvereine aus der Region haben wieder Humoriges in schriftlicher Form abgefasst und in der SÜDKURIER-Druckerei Konstanz drucken lassen.

„Michael Schäfer lebe hoch“, jubelten die närrischen Gesandten aus dem gesamten SÜDKURIER-Land. Sie feierten nicht nur den Chef der Druckerei Konstanz mitsamt seinem Team, sondern auch ein Stück weit sich selbst, weil sie neuerlich mit eigenen Druckerzeugnissen die Zeitungslandschaft bereichern. „Zehn Publikationen in einer Auflage von mehr als 140 000 Exemplaren und über drei Millionen Zeitungsseiten“, skizzierte Michael Schäfer die Gemeinschaftsleistung. Manch eine Narrenzeitung sei so umfangreich, dass sie kaum mehr in einen Briefkasten passe.

Michael Schäfer hieß die Gäste beim Narrenhock willkommen im „Schlaraffenland der Druckerei“, wo Exklusivgetränke, Traditionsspeisen und ein fulminantes Entertainmentpaket (moderiert von Walter Benz) zum Dank an die Narrenzeitungsmacher geboten werde. „Wir herzensgute SKler“, so Schäfer, „setzen Zeichen der Toleranz und praktizieren närrische Nächstenliebe“, und das obwohl wir „närrischen Spott über uns ergehen lassen müssen“. Dieses Mal war die Narrenschar indes zahm und sogar großmütig. Wolfgang Lerch vom Narrenverein Neu-Böhringen lobte das Druckereiteam und reimte: „Im SÜDKURIER die fleißigste Biene, das ist die Druckmaschine“, während Sigmar Hägele von der Narrenzunft Engen Werbeblocks einblendete. Unübertroffen aber bleibt die Großzügigkeit von Michael Fuchs, Präsident des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein, der die Gastgeber schon zum Jubiläumsfest in zehn Jahren einlud.

Stephan Glunk von der Singener Poppele-Zunft, das stimmgewaltige Ober-Kamel Marcus Nabholz und das Trio von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee von und mit Rainer Hespeler, Carola Schäpke, Bernd Schuckert und Karl Amann als Kuckuck brillierten mit Gesangseinlagen. Wie gut sich SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz als Niedersache und der stellvertretende Anzeigenleiter Tobias Gräser als Rheinländer in das närrische Südbaden integriert haben, stellten sie als musikalisches Duett unter Beweis.

