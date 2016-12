Konstanz Eine Homestory käme ihm nicht in den Sinn: Bundestagsabgeordneter Andreas Jung im Interview

Was der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) über Werte, Personenschutz und ein Leben ohne Politik denkt

Herr Jung, es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Was ist für Sie der wichtigste Merkposten aus 2016?

Das ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern die Summe: Das Wegbrechen vermeintlicher Gewissheiten kennzeichnet dieses Jahr. Ich denke an die schrecklichen Anschläge – nach Paris und Brüssel nun kurz vor Weihnachten auch bei uns in Berlin und an die Frage, was das an Konsequenzen erfordert und was die Bedrohung durch Terrorismus aus unserer Gesellschaft macht.



Aber auch an den Brexit und dessen Folgen für Europa, an die Präsidentenwahlen in den USA und die Ungewissheit, was das für die Welt und für uns bedeutet. Wir müssen uns ganz neu mit Dingen auseinandersetzen, die wir lange für selbstverständlich gehalten haben. Und umso mehr sind wir gefordert. Es gilt für das einzutreten, was uns wichtig ist, nämlich unsere Werte.

Gibt es jemanden, bei dem Sie sich mit Blick auf Auseinandersetzungen im zu Ende gehenden Jahr noch gerne entschuldigen möchten?

Sie meinen, ich hätte jetzt die Gelegenheit dazu, es öffentlich zu tun? Wenn Sie persönlichen Streit meinen, dann fällt mir keine Person ein, bei der ich denke, da ist noch etwas offen. Auch in harten Debatten versuche ich, persönliche Verletzungen zu vermeiden. Aber natürlich gibt es immer Dinge, die einem gut gelingen und andere weniger. Das ist dann nicht Ausdruck eines fehlenden guten Willens. Oft geht es vor allem nicht so schnell voran, wie man es sich wünscht. Und so gibt es Menschen, auf die ich noch einmal zugehen will, um mit ihnen über ihre Anliegen zu sprechen.

Sie sind als der einzige Bundestagsabgeordnete im Landkreis Konstanz der Vertreter für alle Bürger, für die Milchbauern, die Kreistagsmitglieder der Linken und den offenen Jugendtreff. Geht das überhaupt, ein Vertreter für alle zu sein?

Es ist unmöglich, es immer allen recht zu machen. Da müsste man ­automatisch scheitern, weil es ja bei vielen Fragen ganz unterschiedliche Auffassungen gibt. Das widerspricht aber nicht dem Anspruch, Vertreter für alle Bürgerinnen und Bürger zu sein. Genauso verstehe ich es: Das ist kein parteipolitisches Amt, das ist ein Mandat der Bürger. Meine Aufgabe ist es, in Berlin den Kreis Konstanz zu vertreten, die Menschen hier. Und deren Anliegen sind nicht rechts oder links, nicht rot oder grün oder schwarz, sondern das ist die Sorge der Milchbauern, der Ärger über Stau und schlechte Zugverbindungen oder die Frage, wie unser Trinkwasser geschützt wird. Und genau das prägt dann meine Arbeit als ­Wahlkreisabgeordneter, nicht mein Parteibuch.

Gelingt das immer?

Jedenfalls ist es uns bisher gut gelungen, dass unsere Region in wichtigen Fragen geschlossen aufgetreten ist und wir parteiübergreifend gemeinsam gekämpft haben – und zwar auch, als wir mit Birgit Homburger, Peter Friedrich und mir drei Abgeordnete aus dem Kreis aus unterschiedlichen Parteien waren. Denken Sie an den Ausbau der B 33, wo wir einen großen Konsens haben, oder an die Haltung gegen Fracking zum Schutz des Trinkwassers. Ich will als drittes Thema den Fluglärm nennen. Auch hier haben wir in der Region eine gemeinsame Position. So haben wir den Staatsvertrag schon verhindert – und kämpfen jetzt weiter für südbadische Interessen. Und immer haben wir dabei auch einen engen Schulterschluss zwischen Abgeordneten und den kommunalen Vertretern der Region.

Das Image der Politiker ist derzeit nicht das Beste. Bekommen Sie das zu spüren?

In Mails und im Internet geht es schnell einmal heftig zur Sache. Gegen Politiker im Allgemeinen, aber schon auch ganz direkt. In persönlichen Begegnungen im Wahlkreis erlebe ich dagegen Zustimmung genauso wie kritische Diskussionen – aber kaum einmal abfällige Geringschätzung. Unabhängig davon, ob das bei Veranstaltungen ist oder bei zufälligen Begegnungen auf der Straße oder beim Einkaufen.

Doch auch in der Politik ist die Wirklichkeit rauer geworden, Reaktionen fallen manchmal feindselig und bedrohlich aus. Einige Kollegen von Ihnen in Berlin leben inzwischen mit Personenschutz.

Was früher vielleicht einmal am Stammtisch gesagt wurde, findet jetzt am digitalen Stammtisch statt, in den sozialen Netzwerken. Mit einem Unterschied: Was am echten Stammtisch gesagt wurde, verhallte mit der Sperrstunde. Was im Internet steht, bleibt, vervielfältigt sich – und wird öffentlich. Dazu kommt oft eine gewisse Verrohung. Vielleicht weil das Korrektiv fehlt, der Widerspruch. Am echten Stammtisch sagt immer irgendwann einer: Jetzt ist auch mal wieder gut, lass mal die Kirche im Dorf!

Es entsteht der Eindruck, auch in der Politik geht es manchmal weniger um Fakten als mehr um Emotionen. Ist das gefährlich?

Emotionen müssen ja nicht nur schlecht sein. Ich bin 1990 zur Politik gekommen aus Begeisterung, aus Freude über den Fall der Mauer und dann über die Wiedervereinigung. Das waren ja Ereignisse, die sehr starke, in diesem Fall positive Emotionen ausgelöst und viele Menschen bewegt haben. Problematisch wird es dann, wenn Emotionen und Gefühle die Fakten verdrängen. Das ist eine Entwicklung, die mir Sorge macht. In der Politik wie auch anderswo können Emotionen nicht Fakten ersetzen. Aber natürlich müssen wir damit umgehen, wenn Menschen etwa Angst haben vor etwas. Dann müssen wir handeln und etwas dagegen tun, wenn es begründet ist. Oder sonst erklären, warum man keine Angst haben muss. Das ist für mich verantwortliche Politik. Das Gegenteil ist das Schüren von Ängsten, Öl ins Feuer gießen: Das ist gefährlich – und widerlich!

Wenn Sie auf die anschwellenden Empörungswellen schauen: Braucht früher oder später jeder Bundestagsabgeordnete einen Personenschützer?

Nein, ich hoffe, dass es nicht so kommen wird. Denn in so einem Land wollte ich nicht leben. Als Abgeordneter brauchen Sie doch den unmittelbaren Kontakt zu den Mitbürgern, die persönliche Begegnung – auch ungeplant und zufällig. Ich nehme aus Gesprächen auf dem Markt oder auf dem Dorffest mehr mit als aus mancher Versammlung. Nur so bekommt man ein Gesamtbild von dem, was die Menschen denken. Wenn das wegfällt, leidet die Erdung, es entsteht Distanz.

Sie sind seit zwölf Jahren Bundestagsabgeordneter. Nun bewerben Sie sich für eine weitere Amtsperiode. Macht Ihnen die Politik denn überhaupt noch Spaß?

Das ist ja nicht der einzige Maßstab bei der Entscheidung, ob man nochmals antritt. Das Entscheidende ist doch, ob man glaubt, noch etwas bewegen zu können. Und ich bin fest überzeugt, dass ich noch einiges auf den Weg bringen kann. Auch meine neue Funktion als Vorsitzender der 43 baden-württembergischen CDU-Bundestagsabgeordneten bringt weitere Möglichkeiten, Dinge anzustoßen. Ich kann sagen: Die politische Arbeit macht mir weiterhin Freude. Gerade in dieser spannenden Zeit. Sicher wird die politische Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf eine andere sein als in den vergangenen Jahren.

Fürchten Sie eine Polarisierung?

Natürlich werden wir herausgefordert durch Strömungen von rechts wie der AfD, aber möglicherweise auch durch ein Bündnis von links. Auf jeden Fall wird es nicht nur ein Wettbewerb um Stimmen sein – das natürlich auch – , sondern auch ein Ringen um Werte und um Grundsatzfragen: Wollen wir Europa vernünftig weiter entwickeln oder eine Rückbesinnung aufs rein Nationale? Wie erhalten wir unsere offene, liberale Gesellschaft? Wie schaffen wir den Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit? Vieles war lange Zeit selbstverständlich. Jetzt gilt es, sich zu bekennen.

Gibt es unter Berufspolitikern auch Freundschaften, oder gibt es nur Seilschaften?

Es gibt ja das alte Vorurteil von der Steigerung „Feind, Erzfeind, Parteifreund“. Das unterstellt, dass es in Parteien am Ende immer nur jedem um sich selbst geht. Meine Erfahrung ist, dass das allenfalls ein Teil der Wahrheit ist. Es gibt in der Politik Freundschaften – auch solche, die wirklich über lange Zeit tragen. Zunächst sind da sicher viele „politische Freunde“. Das heißt, man arbeitet vertrauensvoll an gleichen Zielen. Es entstehen aber auch ganz persönliche Freundschaften. Und zwar über die Parteigrenzen hinaus.

Denken Sie manchmal an ein Leben ohne Politik?

Politik ist immer ein Mandat auf Zeit – und die Wähler entscheiden über die Verlängerung. Deshalb geht Lebensplanung immer nur für eine Wahlperiode. Für die nächsten vier Jahre habe ich meine Bereitschaft erklärt und ich bewerbe mich erneut. Was mir aber wichtig ist: Ich bin zwar jung in die Politik gekommen, habe aber einen Beruf. Ich bin Rechtsanwalt und könnte jederzeit auch wieder als Anwalt arbeiten. Und das gibt einem doch ein gerüttet Maß an Unabhängigkeit: Ich mache mit Leidenschaft Politik, aber ich könnte auch anders. Diese Unabhängigkeit braucht man, dann muss man sich nicht verbiegen.

Es gibt Politiker, die viel Privates öffentlich machen. Wäre für Sie eine Homestory in Ordnung, oder versuchen Sie, Ihre Familie aus der Öffentlichkeit herauszuhalten?

Meine Frau und ich sind beide berufstätig und viel unterwegs. Wenn wir zu Hause sind, ist das wie bei anderen Familien auch. Deshalb käme uns eine Homestory weder in den Sinn, noch wäre sie besonders spannend.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten drei Wünsche fürs neue Jahr frei. Was würden Sie sich wünschen?

Friede, Nächstenliebe und nachhaltige Entwicklung.

Zur Person

Andreas Jung (41) ist seit dem Jahr 2005 Abgeordneter des Wahlkreises Konstanz im Bundestag. Er zog für die CDU dreimal als direkt gewählter Vertreter ins Parlament ein. Im Herbst hat ihn seine Partei für eine weitere Bundestagkandidatur nominiert. Der Rechtsanwalt führt in Berlin die baden-württembergische Landesgruppe der CDU-Abgeordneten. Jung ist verheiratet und hat einen Sohn. (fdo)