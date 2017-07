Konstanz Einbürgerungsfeier: Landkreis Konstanz begrüßt 538 Menschen aus 68 Nationen

Der Landkreis Konstanz begrüßte bei einer Feier 538 Menschen aus 68 Nationen, die sich im vergangenen Jahr haben einbürgern lassen. Bei einem spielte der Brexit eine besondere Rolle.

Nach dem Brexit-Entscheid seiner Landsleute wollte er kein Brite mehr sein. Nathan James Keeves sprach beim Festakt für die Neubürger im Landkreis über seine Beweggründe, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Keeves sagte, er habe in keinem Land leben wollen, in dem Populisten das Sagen haben. Unmittelbar, nachdem er vom Votum für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Unio (Brexit) erfahren hatte, habe er sich im Landratsamt in Konstanz nach dem Verfahren für die Einbürgerung in Deutschland erkundigt. Es sei allerdings nicht der einzige Beweggrund gewesen. Das Gemeinschaftsgefühl hier hätte ihn ebenso angesprochen wie die vielen Traditionen und die Besonderheiten der Sprache, die gefühlt 14 Ausdrücke für ein Brötchen kennt, wie der Dozent für Wirtschaftsenglisch an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen sagte.

Nathan James Keeves steht für die 538 Bürger im Landkreis, die sich im Jahr 2016 aus ganz verschiedenen Gründen entschlossen hatten, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die meisten der Neubürger kamen aus dem Kosovo (69), aus der Türkei (65) und aus Rumänien (39). Der neue Pass stehe für die Identifikation mit Deutschland, sagte Landrat Frank Hämmerle bei der Feier. Die Menschen hätten sich bewusst entschieden, in Deutschland mit allen Rechten und Pflichten zu leben. Er bat die Neubürger, künftig vom passiven und aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen, und sich ehrenamtlich zu engagieren, beispielsweise für Menschen aus der früheren Heimat, die sich hier integrieren wollten. "Unsere Gesellschaft lebt von der großen Vielfalt."

Die Neubürger seien nicht nur Deutsche, sondern auch Europäer geworden, sagte Festredner Uli Burchardt, Oberbürgermeister von Konstanz. Er nannte Konstanz eine weltoffene Stadt und wertete es als gutes Zeichen, dass immer mehr Menschen dorthin und in den Landkreis ziehen. "Sie glauben, dass sie hier eine gute Zukunft haben." Konstanz habe ein Integrationskonzept, das modernisiert werde und neu die Frage stelle, wie das Zusammenleben in einer Stadtgesellschaft gelingt, die von Internationalität geprägt ist. Der OB geht davon aus, dass zur Integration der gute Wille aller Beteiligten gehört.

Bei der Feier sprachen fünf Neubürger ihr Bekenntnis auf die Grundwerte und bekamen von Landrat Frank Hämmerle die Einbürgerungsurkunde überreicht. Die Jugendmusikschule Westlicher Hegau gestaltete die Feier musikalisch, unter anderem mit einem Lied über den Deutschland als Sympathieträger, das die Leiterin Ulrike Brachat selbst geschrieben hatte.