Radolfzell Ein Storch macht noch keinen Frühling

Der Reflex ist bei vielen Menschen tief verwurzelt: Sobald sie den ersten Storch im Jahr sehen, ist das für sie ein Zeichen des herannahenden Frühlings. Aber Erkenntnisse von Wissenschaftlern zeigen: Der Wahrheitsgehalt ist ähnlich groß wie bei der Vermutung, dass der Storch die Kinder bringt.

Wolfgang Fiedler, Biologe an der Mögginger Vogelwarte des Max-Planck-Instituts, muss jene enttäuschen, die genug vom Winter haben und alle Hoffnung auf Frühlingsgefühle auf den Storch setzen, den sie gerade gesehen haben. "Erwachsene Störche kommen ganz gut mit der Kälte zurecht. Nur gefrorene oder schneebedeckte Böden können zu einem Problem werden", erklärt Fiedler. Wenn also in den vergangenen Wochen ein Storch auftauchte, hat er wahrscheinlich im Umkreis von 100 bis 200 Kilometern überwintert. Und das seien vornehmlich ältere Exemplare. Die richtig weiten Flugreisen sind wohl eher etwas für die jüngeren Zugvögel. Die belassen es nicht bei einem Winterquartier in Südwestfrankreich oder Spanien, sondern fliegen auf einer Südwestroute bis nach Westafrika. Bayrische Störche hingegen benutzen eine Ostroute über den Balkan, die Türkei und das Niltal bis in den Sudan. Wobei nach Erkenntnissen der Ornithologen die Tendenz zur Südwestroute geht. Ein paar Spanien-Überwinterer können mittlerweile bereits zurück sein.

All diese Erkenntnisse gewinnen die europaweit vernetzten Forscher seit Jahrzehnten aus Beringungen und in jüngerer Zeit aus der Bestückung von Störchen mit kleinen Sendern. Als Vorreiter dieser Methode nennt Wolfgang Schäfle, besser bekannt als Böhringer Storchenvater, den früheren Leiter der Mögginger Vogelwarte, Peter Berthold. Schäfle bestätigt die Angaben von Wolfgang Fiedler. Der Böhringer schätzt, dass derzeit 80 bis 90 Prozent der Störche in wärmere Winterquartiere ziehen. Meist seien die in Spanien, wo zahlreiche Mülldeponien gewissermaßen einen gedeckten Tisch darstellen. Ob allerdings alles so gesund sei, was die Störche dort vorfinden, wagt er nicht zu sagen. Als Grund, warum dagegen vor 20 Jahren noch etwa 80 Prozent der Störche hierzulande überwinterten, nennt er einen Effekt der Wiederansiedlung. 1975 habe der Storch in Baden-Württemberg mit gerade mal 15 Brutpaaren fast vor dem Aussterben gestanden. Mit sogenannten Lockstörchen versuchte man, anderen Störchen die Region als Lebensraum schmackhaft zu machen. Nach mehreren Jahren in Gefangenschaft verspürten die Lockstörche wohl keine Lust mehr auf lange Flugreisen. Dank der Rettungsbemühungen wurden im Jahr 2016 in Baden-Württemberg wieder 800 Brutpaare gezählt. Deshalb brauche es jetzt keine Lockstörche mehr und der Zugvogelinstinkt setze sich wieder durch.

Wie sehr die Menschen ihre Störche lieben, zeigt sich derzeit in Kaltbrunn. Das dort brütende Paar ist weithin bekannt, weil es in den vergangenen Jahren einen riesigen Horst auf einem Metall-Strommast baute. Als der Energieversorger den Mast zugunsten von Erdleitungen abbaute, arbeitete er eng mit den Kaltbrunnern und Wolfgang Schäfle zusammen. Gemeinsam wurde ein Ersatzmast bei einem etwas entfernt gelegenen Bauernhof geschaffen. Doch Wolfgang Schäfles Vermutung bewahrheitete sich: Die Störche nahmen das Angebot nicht an und bauen derzeit ein Nest auf einem hölzernen 380-Volt-Strommast in einer Wohnstraße. Als die EnBW sofort reagierte und Andreas Liede und Sezgin Yilmaz zur kostenlosen Isolierung der Leitungen hinschickte, mussten die Monteure besorgte Passanten beruhigen: "Nein, wir bauen das Nest nicht ab, Ihr könnt Eure Störche behalten." Die Kaltbrunner atmen auf.



Fast ausgestorben und jetzt wieder gut vertreten