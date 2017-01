Konstanz Dubai, wir kommen: Ein Landrat geht auf Reisen

Der Konstanzer Landrat Hämmerle reist nächste Woche nach Dubai am Persischen Golf. Was macht er da?

Reisen bildet, so sagt man. Da liegt die Annahme nahe, dass insbesondere die Außenminister ausgesprochen gebildete Menschen sind. Frank-Walter Steinmeier steht da derzeit weit oben in der Liste. Die Berliner Zeitung hat gerade vorgerechnet, dass Steinmeier seit 2013 exakt 977 751 Kilometer dienstlich mit dem Flugzeug zurückgelegt hat. Das entspricht laut BZ 24,4 Erdumrundungen. Jetlag hin, Jetlag her: Da muss bildungsmäßig mächtig was hängen geblieben sein. Und das kann der Mann ja auch in seinem neuen Amt als Bundespräsident gut gebrauchen.

Nun ist der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle, was das Reisen angeht, nicht mit einem Außenminister zu vergleichen. Man muss sogar klar sagen, er kann dem Steinmeier da nicht das Wasser reichen. Doch Hämmerle tut immerhin was er kann. So holt er in der kommenden Woche ein wenig auf bei den Flugkilometern. Der Landrat reist mit einer baden-württembergischen Delegation zur Arab Health, einer Gesundheitsmesse in Dubai. Da kommt er auf 4722 Kilometer Luftlinie, mit retour das Doppelte. Eingefädelt hat den Trip Kreiswirtschaftsförderer Thorsten Leupold. Einer Pressemeldung des Landratsamts war zu entnehmen, dass die Bodenseeler auf der Gesundheitsmesse „potenzielle Patienten mit Familie“ vom Persischen Golf anlocken wollen. Wenn das gelingt, kuren demächst die Scheichs auf der Mettnau und bringen auch noch ihre Lieben mit.

Beißen die Besserverdienenden aus den Arabischen Emiraten wider Erwarten nicht an, dann bleiben immer noch die vielen (neuen) Eindrücke von Land und Leuten, die der Landrat und sein Team mit nach Hause nehmen dürfen. Und frische Gesichtsfarbe ist ebenfalls garantiert. Wetterdienste sagen Sonne und Temperaturen um die 25 Grad voraus. Hallo Dubai, wir kommen.