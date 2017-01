Ostschweiz/Konstanz Drogenkontrolle: Verhaltenstest ersetzt Speichelprobe

Die Ostschweizer Verkehrspolizei hat zu Jahresbeginn den technischen Schnelltest zur Drogenkontrolle abgeschafft. Stattdessen werden die Autofahrer nach einem neuen System befragt und auf ihr Verhalten hin getestet. Die deutsche Polizei bleibt unterdessen beim Urin-Schnelltest.

Wenn es um die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern geht, spielen Schnelltests für die Polizei eine wichtige Rolle. Am bekanntesten ist der Atemlufttest für Autofahrer, der Rückschlüsse auf die Alkoholkonzentration im Blut des Fahrers zulässt. Doch auch bei Verdacht auf den Konsum von Drogen wie Kokain oder Marihuana halten die Kontrolleure Geräte für Schnelltests bereit. Die Polizei in den Ostschweizer Kantonen hat sich nun entschlossen, ihre Drogenschnelltestgeräte aus dem Verkehr zu ziehen.



Zu Jahresbeginn haben die Kontrolleure in der Schweizer Nachbarschaft einen Verhaltenstest bei den Autofahrern eingeführt. Statt auf digital auszuwertende Speichelproben setzen die Schweizer Verkehrspolizisten allein auf analoge Erkenntnisse: auf Gerüche, auf Beobachtung und auf Befragung. Die St. Galler Verkehrspolizei hat den neuen Verhaltenstest im vergangenen Jahr in einem Pilotprojekt über Monate getestet. 40 Polizisten von Stadt- und Kantonspolizei wurden speziell für die Befragungen geschult. Welche Gerüche schlagen den Kontrolleuren aus dem Fahrzeug entgegen? Wie verhält sich der Fahrer? Wie beantwortet er die Fragen? Zeigt er bekannte Anzeichen für Drogenkonsum wie zum Beispiel verengte Pupillen, gerötete Augen oder kalten Schweiß auf der Stirn? Wie bewegt er sich? Geprüft wird mit der neuen Methode nicht mehr, welche Substanzen der Fahrer möglicherweise genommen hat, sondern ob er fahruntüchtig ist. Ist dies der Fall, kann zur genauen Abklärung weiterhin eine Blutprobe angeordnet werden.

Der Grund für die Abschaffung des technischen Schnelltests: Die Speichelprobenanalyse war aus Sicht der Polizei zu ungenau. Zudem entwickle sich der Drogenmarkt weiter, ständig kämen neue Produkte auf den Markt, so heißt es. Und von tausenden verbotenen Substanzen könne der Schnelltest nur acht bis zehn nachweisen. Zumindest im Kanton St. Gallen sind die Erfahrungen mit der neuen, umfangreichen Verhaltensüberprüfung gut. "Wir sind sehr zufrieden mit den Resultaten", sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der St. Galler Kantonspolizei. Die Trefferquote liege bei fast 100 Prozent.

Dass bei den verwendeten Drogenschnelltestgeräten Irrtümer nicht ausgeschlossen sind, bestätigt Bernd Schmidt, der Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Der Drogenschnelltest zeige beispielsweise auch den Verdacht auf Rauschgiftkonsum (Opiate) an, wenn ein Autofahrer codeinhaltigen Hustensaft eingenommen habe. "Ein Vortest kann auch noch einen Joint von vor einigen Wochen anzeigen", sagt Schmidt. Deutsche Verkehrspolizisten halten natürlich auch Augen und Ohren offen bei den Drogenkon­trollen. Ein Verhaltenstest nach Schweizer Muster steht allerdings derzeit wohl nicht zur Diskussion. Die baden-württembergische Polizei behält ihren Drogenschnelltest auf Basis einer Urinuntersuchung im Programm.

