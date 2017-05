Stockach Droge Alkohol: Zwei Männer erzählen über ihren Weg aus der Sucht

20 halbe Liter Bier am Abend: Zwei Familienväter berichten im SÜDKURIER-Interview von ihrer Alkoholabhängigkeit und wie sie die Sucht besiegt haben. Heute betreuen die Beiden eine Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen.

Wann haben Sie gemerkt, da läuft etwas schief?

Andreas S. (Name von der Redaktion geändert): Als unter Restalkohol am Nachmittag der Führerschein weg war und ich der Meinung war, dass ich stocknüchtern bin. Es waren 1,3 Promille. Da war mir klar, irgendwas ist schiefgelaufen. Die Frage, ob ich zu viel trinke, habe ich mir 2008 das erste Mal gestellt. Ich wollte es mir aber nicht eingestehen.

War es das erste Mal, dass der Führerschein weg war?

Andreas S.: Ja.

1,3 Promille Restalkohol, wie viel hatten Sie da getrunken?

Andreas S.: Das waren ungefähr 20 halbe Liter Bier, über den Abend verteilt.

Haben Sie bereits als Jugendlicher getrunken?

Andreas S.: Ich habe auch als Jugendlicher gerne und wenn sich die Gelegenheit bot auch viel und zu viel getrunken. Dann gab es wieder eine Woche lang keinen Alkohol bis zum nächsten Wochenende. Es gab auch längere Phasen, in denen ich gar nichts getrunken habe, weil mir nicht danach war. Von dem her hatte ich immer das Gefühl, ich habe das gut im Griff. Dass man natürlich auf den Punkt hingefiebert hat, an dem man wieder trinken durfte, hat man nicht verraten. Im Nachhinein denke ich, ich habe mir das schön geredet. Ich habe mein erstes Bier beim Fußball in der C-Jugend getrunken als ich 13 war. Das Bier wurde von Eltern nach dem Spiel angeschleppt und ab da war das gängig und regelmäßig. Es wurde aber auch von den Erwachsenen drum herum durchaus positiv gebilligt.

Haben Sie später versucht, Ihren Alkoholkonsum zu verbergen?

Andreas S.: Meine Frau hat ganz offen den Verdacht geäußert, dass ich zu viel trinke. Dann habe ich eine Pause gemacht. Danach habe ich heimlich getrunken, um die Trinkmengen zu verbergen. Wenn ich bei sozialen Anlässen war, hatte ich vorgeglüht. Somit habe ich in Gesellschaft den Anschein erweckt, dass ich weniger trinke.

Wieviel haben Sie jeden Tag getrunken?

Andreas S.: Zehn Bier, das war das Tagesmittel. Selten weniger, wenn, dann eher mehr. Ich habe mir quasi auf dem Rückweg von der Arbeit einen Grundpegel angetrunken, dann war ich normal, und abends, wenn die Kinder im Bett waren, bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Es war immer die gleiche Bank auf der ich dann saß und getrunken habe.

Torkelt man dann heim?

Andreas S.: Ich war ziemlich normal. Ich war eher nicht normal, wenn ich unterpegelt war. Ich hatte einen Rucksack und habe Dosen gekauft. Dosen klimpern nicht. Das heißt, wenn einem zufällig der Nachbar entgegenkam, hat er nichts gehört. Ich bin aber nie durchs Dorf getorkelt oder so. Ich habe immer versucht, die heile Welt aufrechtzuerhalten.

Wie ging das morgens mit dem Aufstehen, waren Sie depressiv?

Andreas S.: Ich habe als Sekundärdiagnose einen Burnout gehabt. Da gibt es schon ein Zusammenwirken. Ich bin grundsätzlich nicht gut rausgekommen. Irgendwann gar nicht mehr.

Und die Arbeit als Lehrer an der Schule?

Andreas S.: Es hat gerade noch so geklappt.

Wann kam die Einsicht?

Andreas S.: Als der Führerschein weg war und meine Frau konsequent ankündigte, dass es so nicht weitergeht. Ich wandte mich an die Fachstelle Sucht des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (BWLV) und bekam 2014 einen Platz in einer Entzugsklinik mit anschließender Therapie.

Wie lange hat Ihr Entzug mit Therapie gedauert?

Andreas S.: Der Entzug nur wenige Tage, die Therapie im Anschluss fast anderthalb Jahre, davon sechs Wochen stationär, den Rest ambulant.

Hatten Sie zwischendrin das Bedürfnis zu trinken?

Andreas S.: Gar nicht. Es war mein großes Glück, dass ich das, was andere als den Suchtdruck oder Saufdruck bezeichnen, gar nicht mehr hatte. Für mich war das ein Weg zu mir selbst, mich neu kennenzulernen mit meinen Schwächen und Ängsten. Vorher habe ich mir die schön weggetrunken. Heute stehe ich jeden Morgen vor dem Spiegel und sage mir, Freund Nase, denk dran, du bist Alkoholiker, pass auf dich auf.

Wie war das bei Ihnen?

Peter H. (Name von der Redaktion geändert): Ich musste öfter auf die Nase fallen. Ich komme aus einer Familie, in der Alkohol sehr hochgehalten wird. Die Tante ist daran gestorben, meine Mutter hat bis heute Probleme damit, gibt es aber nicht zu. Das hat mich natürlich geprägt in meiner Kindheit. Ich musste auch den Führerschein abgegeben, habe die Medizinisch-Psychologische Untersuchung bestanden und bin raus in die Kneipe und habe weitergetrunken. Danach habe ich noch sechseinhalb Jahre gebraucht.

Was war der entscheidende Moment?

Peter H.: Als mich meine Familie, meine Frau und meine Kinder bedrängt haben, vor ihnen zugeben, dass ich Alkoholiker bin. Ich habe das fast rausgebrüllt, mit dem Ziel, sie erst mal zu beruhigen. Aber in diesem Moment, wo ich es laut ausgesprochen habe, war ich mir dessen bewusst. Ich bin dann einen ähnlichen Weg gegangen wie Andreas, dort haben wir uns auch kennengelernt. Allerdings habe ich länger gebraucht. Ich habe auch länger massiv getrunken. Meine Hauptdroge war Bier, zum Schluss habe ich es verstärkt mit Wodka, weil es logistisch einfacher war. Besorgen Sie mal zehn bis 15 Bierflaschen am Tag und versuchen das heimlich zu trinken, das wird stressig. Bei mir kommt hinzu, dass ich Depressionen habe.

Also haben Sie versucht, Ihre Depressionen mit Alkohol zu bekämpfen?

Peter H.: Das habe ich unbewusst gemacht.

Werden Depressionen schlimmer, wenn man trinkt?

Peter H.: Es wird schlimmer, aber das kapiert man ja nicht. Man reagiert nicht mehr auf diese Hilferufe vom Körper wie Kater, Magenschmerzen, Übelkeit, das blendet man aus. Das wird mit dem sogenannten Contrabier bekämpft, dann ist es wieder eine Belohnung, dann fühlt man sich kurzfristig besser. Langfristig ist es verheerend.

Wie war das bei Ihnen in jungen Jahren?

Peter H.: Als ich mit zwölf, 13 in eine Kneipe ging, hat man ein Bier bekommen. Ich hatte ein Umfeld von Freunden aus der Rockmusik-Szene. Da sind Drogen und Alkohol Grundnahrungsmittel für die Jungs. Auch im Verein war das normal, aber bei mir kam es eher aus dieser Szene. Einen Freund von damals habe ich verloren, der ist im März daran gestorben.

Und zu Hause?

Peter H.: Ich habe einen Partykeller einrichten dürfen, da war ich aber schon 16, 17, wir konnten da kistenweise Alkohol reinschleppen.

Ihre Mutter, sagen Sie, trinkt?

Peter H.: Sie trinkt quartalsmäßig. Sie redet nicht mit mir darüber, was ich hier mache, sie blendet das irgendwie aus. Ich war Pegeltrinker.

Den Alkohol riecht man doch?

Peter H.: Natürlich riecht man's. Ich habe offiziell meine ein, zwei Bier am Abend getrunken. Ob ich jetzt vorher sechs, sieben, acht Bier getrunken habe, wusste ja keiner.

Sind Sie noch Auto gefahren?

Peter H.: Ich bin immer gefahren. Vor diesem Kontrollverlust, sprich es ist einem egal, dass etwas passieren könnte, kommt der Missbrauch.

Was meinen Sie damit?

Peter H.: Man benutzt den Alkohol, um sich zu belohnen oder zu entspannen. Ich trinke jetzt ein Bier, denn ich hatte so einen anstrengenden Tag. Oder: Es war heute so super, jetzt habe ich mir aber ein Bier verdient.

Haben Sie heute ein qualitativ besseres Leben?

Andreas S.: Es ist auf jeden Fall qualitativ viel besser. Und es ist natürlich schon insofern anders, weil der Alkohol keine Rolle mehr spielt.Peter H.: Es ist toll, wenn man damit gelernt hat, umzugehen. Das hört sich jetzt blöd an. Man hat den Alkohol benutzt, um etwas zu füllen. Ein leeres Gefäß wird gefüllt mit Alkohol und das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, den Alkohol besorgen, trinken, entsorgen, alles heimlich. Viele kommen aus der Therapie und haben ein Vakuum. Das muss man erst mal füllen. Mir ging es am Anfang auch so, ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Wohl dem, der Familie hat mit drei Kindern und Hund, so wie ich.

Die Familien haben alle gehalten.

Peter H.: Länger hätte es nicht mehr gehen dürfen, es war zwei vor zwölf.Andreas S.: Das war bei uns ähnlich, der Zustand der Familie war kurz vor der Auflösung. Die Unterstützung der Familien war für unseren bisher erfolgreichen Weg der wichtigste Faktor, da ihre Unterstützung trotz aller Existenzängste immer gegenwärtig war und ist.

Seit Januar gibt es eine Selbsthilfegruppe in Ludwigshafen. War das Ihre Idee?

Andreas S.: Peter und ich haben uns in der Therapiegruppe in Radolfzell näher kennengelernt. Uns hat diese Gruppe viel gebracht. Daraus ist die Idee geboren, eine eigene Gruppe zu initiieren. Der BWLV hat uns in die Fachstelle eingebunden und wir haben 14 Monate eine Ausbildung zum Gruppenleiter gemacht.

