Konstanz Drei, eins, zwei  Leni ist dabei: SPD-Spitzenkandidatin macht in Konstanz Wahlkampf

Wie die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier auf ihrer Wahlkampftour in Konstanz das persönliche Gespräch sucht

Der SPD-Stand vor dem Kaiserbrunnen auf der Konstanzer Marktstätte ist mit Bedacht dekoriert. Die im Partei-Rot gehaltene Rikscha, das Wahlkampfmobil von Tobias Volz, dem sozialdemokratischen Bundestagskandidaten für den Landkreis Konstanz, säumen umgestülpte ebenso rote Plastikeimer. Die Miniaturlitfasssäulen sind mit Portraits beklebt. "Unser Bester" – das steht unter dem Bild des großen SPD-Kanzlers Willy Brandt. Der aktuelle Bundesvorsitzende Martin Schulz wird als "Der Europäer" annonciert. Die SPD-Landesvorsitzende und baden-württembergische Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Leni Breymaier, ist "die Landesspitze".

Breymaier ist angekündigt an diesem Vormittag in Konstanz. Leni, wie die zur Unterstützung aufgebotenen Parteimitglieder sagen, will mit ihrem Besuch einerseits den örtlichen Kandidaten Tobias Volz unterstützen und andererseits mit potenziellen Wählern ins Gespräch kommen. Dafür haben sich die Veranstalter ein Format ausgedacht: drei, eins, zwei – ist Leni dabei. Die SPD-Führungskraft und ein Wähler sitzen sich an einem Klapptisch gegenüber. Der Gesprächspartner darf drei Minuten lang seine Fragen stellen. Breymaier antwortet eine Minute lang. Es bleiben zwei Minuten für den weiteren Gedankenaustausch. Und Wechsel.

Die Körner rinnen durch die Sanduhr. Man müsse nahbar sein für die Menschen, sagt Breymaier, die vor dem Engagement in der Landespolitik Gewerkschafterin war. Rosi Gawron aus Konstanz, selbst seit 40 Jahren SPD-Mitglied, kommt auch auf den Dieselgipfel zu sprechen. "Ich muss sagen, dass mich das umtreibt", entgegnet Leni. "Es geht nicht um Feinstaub, es geht um Menschen." Aber es geht auch um Arbeitsplätze. Breymaier ist überzeugt, dass der Staat richtig viel Geld in die Hand nehmen muss, um die öffentlichen Verkehrsangebote weiter zu verbessern. Der Faden wird in einem weiteren Kurzgespräch wieder aufgenommen. Sie befürchte, es werde noch scheppern in der Autoindustrie, bekennt Breymaier gegenüber dem Kunstmanager Ralf Gudra, der aus Steißlingen gekommen ist. Gudra hat eine Botschaft mitgebracht. Sie heißt Wechsel. Mit Hinweis auf Dieselgate und Korruptionsvorwürfe in der Wirtschaft, stellt er fest: Das laufe was in die falsche Richtung. "Es ist Zeit für eine Veränderung." Vielleicht hat der Ausruf der SPD-Landesspitze ja gutgetan, obwohl die SPD ja auch Teil der jetzigen Regierung ist.

Der Lehrer Hans-Peter Metzger nutzt den Besuch der Wahlkämpferin zum Informationsaustausch. Metzger unterrichtet am Radolfzeller Berufsschulzentrum Deutsch, Geschichte und Politik. Und da hat er festgestellt: "Leider haben viele Schüler Defizite beim Thema Bundestagswahlen." Aufklärung tut not. Der Konstanzer Konstantin Mann zählt eindeutig zur Gruppe der politisch Aufgeschlossenen. Er will von Breymaier wissen, warum ein 19-jähriger Student die SPD wählen soll. Und er fragt, wie sie es in die Spitzenposition der Partei geschafft hat. "Das habe ich so nicht geplant", sagt sie. Vielleicht muss manchmal nur die Zeit reif sein.

Unternehmen Wahlkampf