Konstanz Digitalisierung: Landrat kritisiert Förderpraxis

Der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz gibt viel Geld für die Digitalisierung des Klinikbetriebs aus. Landrat Frank Hämmerle beklagt mangelndes finanzielles Engagement des Landes.

Landrat Frank Hämmerle und mehrere Kreisräte kritisieren die Förderpolitik des Landes bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz will die Digitalisierung in den angeschlossenen Häusern vorantreiben. Unter anderem sind digitale Patientenakten und digitale Archive geplant. Die Investitionskosten schätzt der Verbund auf bis zu 14,5 Millionen Euro. Nur zwei Millionen Euro an Förderung seien derzeit vom Land erwarten, hieß es jüngst im Kreistag. Landrat Frank Hämmerle bezeichnete die Summe als "Witzle". Auch der FDP-Abgeordnete und FDP-Kreisrat Jürgen Keck nannte den wahrscheinlichen Zuschuss "schwach". Er sehe in der Digitalisierung der Medizin die Zukunft. In manchen Häusern würden noch Röntgenbilder auf CDs kopiert und versendet. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Mehrere Kreisräte wollten wissen, ob sich auch die Datensicherheit gewährleisten lasse, wie hoch die Folgekosten durch technische Wartungen seien und ob sich die Abläufe in den Kliniken mit den digitalen Hilfsmitteln wirklich vereinfachten.

Die grüne Kreisrätin und gelernte Krankenschwester Ines Happle-Lung warnte vor all zu großen Erwartungen an die Entlastung des Personals durch die Digitalisierung. Es würden in jedem Fall zusätzliche Mitarbeiter an den Betten benötigt. Es müsse darauf geachtet werden, dass trotz der technischen Investitionskosten auch dafür noch Mittel zur Verfügung stehen. David Walker, der leitende Oberarzt der medizinischen Klinik am Klinikum Konstanz, sagte, er habe selbst schon drei Jahre lang in einem Haus mit digitalen Patientenakten gearbeitet und eine enorme Erleichterung bei der Arbeitsorganisation festgestellt. Er sieht gute Chancen für eine schrittweise Einführung der Systeme. "Wir bereiten das vor. Eine Pilotstation kann in wenigen Monaten arbeiten, wenn wir grünes Licht bekommen", sagte er im Kreistag.