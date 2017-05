Konstanz Digitale Zukunft: Vorzeige-Projekt an Schule in Gefahr

Digitale Zukunft: Vorzeige-Projekt an Schule in Gefahr

Wenn es um Medienerziehung geht, ist die Konstanzer Haidelmoosschule Vorreiter. Doch nun droht das Projekt an bürokratischen und finanziellen Hürden zu scheitern.

Seit drei Jahren nimmt die Konstanzer Haidelmoosschule eine Sonderrolle bei der Medienerziehung im Landkreis Konstanz ein. Als sogenannte Referenzschule testet die Grundschule, wie sich der Umgang mit modernen Medien sowie die Aufklärung über Chancen und Risiken am besten in den Unterricht einbeziehen lassen. Nun droht dem Projekt, in das viel Arbeit und Herzblut geflossen sind, wegen bürokratischer und finanzieller Hürden das Aus.

Unterstützt von Thorsten Rees, dem medienpädagogischen Berater des Kreismedienzentrums, hinter dem wiederum das Landesmedienzentrum steht, wurden an der Haidelmoosschule in den vergangenen drei Jahren Strategien für die moderne Medienbildung erarbeitet und ausprobiert. Die ganze Schule sei in das Projekt eingebunden gewesen, sagt Rektorin Daniela Kienzler auf Nachfrage. Um weiter eine Vorreiterrolle spielen zu können, müsste die gesamte Haidelmoosschule vernetzt werden, dies fordert nach Angaben der Schul- und Projektleitung das Landesmedienzentrum, welches hinter dem Referenzmodell steht. Denn bisher steht der Grundschule nur ein Computerraum zur Verfügung. Das vernetzte Lernen im Klassenzimmer an mobilen Geräten ist noch nicht möglich.

Dass es sinnvoll wäre, die Haidelmoosschule medial zu modernisieren, daran zweifeln weder Schule, noch Schulträger, also die Stadt Konstanz. Letztere allerdings ist vorsichtig geworden, wenn es um Pionierleistungen geht. Schon einmal, als es um den Bau der gymnasialen Oberstufe der Gemeinschaftsschule ging, habe sie erlebt, dass sich vorausschauendes Handeln nicht auszahle, erinnert Uwe Schurer vom städtischen Schulamt. Die Lektion von damals: Wer Fördergelder des Landes wolle, müsse mit allen Maßnahmen warten, bis entsprechende Programme aufgelegt sind. Frühstarter kommen nicht in die Förderung. Ähnliches fürchtet die Stadt Konstanz nun, sollte sie die Vernetzung der Haidelmoosschule anpacken, bevor entsprechende Förderprogramme bereitstehen. Theoretisch wäre die mediale Modernisierung sofort möglich, die Pläne für das 100 000-Euro-Projekt liegen fertig in der Schublade, wie Uwe Schurer bestätigt. Andererseits erwarten die Kommunen Förderprogramme von Land und Bund genau zu diesem Thema. Für die Referenzschule Haidelmoos könnten solche Lösungen aber zu spät kommen.

Im Gespräch mit Karl-Wilhelm Röhm, dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, der kürzlich die Haidelmoosschule besuchte, zeichnete sich auch keine Lösung ab. Röhm empfahl, das Landesmedienzentrum um Aufschub der Modernisierungsfrist zu bitten. Er versprach, sich Gedanken über andere Lösungsmöglichkeiten zu machen. Röhm sieht es grundsätzlich als notwendig an, dass nicht die am meisten von Förderprogrammen profitieren, die am wenigsten investiert haben. Uwe Schurer versucht parallel, Befürworter für eine deutlich günstigere, kleine medial Teil-Modernisierung der Schule zu finden. Diese könnte eventuell die Zeit bis zur Vollmodernisierung überbrücken. Ob sich eine andere Schule im Landkreis dem Medienzentrum als Referenzschule anbieten könnte, ist derzeit offen.

Investition liegt auf Eis

Die Stadt Konstanz bereitet Schüler aufs digitale Zeitalter vor. Der Schulträger hat alle weiterführenden Schulen schon im Schuljahr 2004/2005 verkabelt und vernetzt, nur die sieben Grundschulen nicht. Die Haidelmoosschule mit ihrem eigenen Computerraum spielte als Referenzschule eine Sonderrolle im Landkreis. Für die Vernetzung und Ausstattung aller sieben Konstanzer Grundschulen mit mobiler digitaler Technik müsste die Stadt rund eine Million Euro aufwenden. Die Gelder wurden schon in den Haushalt eingestellt, aber vom Gemeinderat mit einer Ausgabensperre belegt. Der Gemeinderat will die sehr wahrscheinlichen überregionalen Förderprogramme abwarten.