Nach dem Dieselgipfel der Bundesregierung meldet sich das regionale Kraftfahrzeugewerbe zu Wort.

Die Innung des Kraftfahrzeug-Gewerbes für die Landkreise Konstanz, Schwarzwald–Baar und Waldshut unterstützt die Forderung des Zentralverbandes des Kfz-Gewerbes, dass der Aufwand, der dem Handel aus den Zusagen der Hersteller beim Berliner Diesel-Gipfel entsteht, in vollem Umfang vergütet werden muss. In einer Mitteilung der Innung fordert Obermeister Hansjörg Blender, die Partnerbetriebe dürften nicht mit einem Entgelt für das bloße Aufspielen der Software-Updates abgespeist werden, das im Zweifel nur wenige Arbeitswerte umfasse. Auftragsannahme, Vorbereitung des Fahrzeugs und Kontrolle des ordnungsgemäßen Updates seien ebenso zu berücksichtigen wie die akribische Dokumentierung der Auftragserledigung, die analog zu Garantie- und Rückrufarbeiten vom Hersteller verlangt werde. Außerdem erwarte der Kunde, wenn die Arbeiten wegen des voraussichtlich großen Andrangs nicht sofort erledigt werden könnten, die Stellung eines Ersatzfahrzeugs. All dies, so betonte Blender, fließe mit in den Aufwand der Betriebe ein.

Der Handel sei bereit, den Herstellern mit allen Kräften die Einlösung ihrer beim Diesel-Gipfel abgegebenen Versprechen zu ermöglichen. Dafür verlange er aber eine faire Vergütung seines gesamten Aufwands, macht der Sprecher der örtlichen Kfz-Innung deutlich. Dabei sei zu berücksichtigen, dass durch die millionenfache Software-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen beträchtliche Teile der Werkstattkapazitäten, die sonst für lohnendere Serviceaufträge genutzt werden könnten, voraussichtlich über viele Monate hinweg in Beschlag genommen würden. Blender weist auch darauf hin, dass der Handel beinahe allein das Risiko der Verwertung der alten Dieselfahrzeuge trage, deren Hereingabe durch Umstiegsprämien gefördert würde.