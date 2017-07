Konstanz Dienstagabend: Finale der Talkreihe "Überraschende Perspektiven"

Zum Abschluss der Gesprächsreihe "Überraschende Perspektiven" bündeln Veranstalter IHK und SÜDKURIER die gewonnenen Erkenntnisse. Der Eintritt ist frei, Anmeldung noch kurzfristig möglich.

Zum Abschluss der Gesprächsreihe "Überraschende Perspektiven" von IHK und SÜDKURIER geht es am heutigen Dienstag, 19 Uhr, am Sitz der IHK (Bodenseeforum) in Konstanz bilanzierend um eine Grunderkenntnis: Ohne Vertrauen funktionieren Gesellschaft und Wirtschaft nicht. Und gesicherte Informationen sind wichtig.

Gesprächsteilnehmer sind IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx und der stellvertretende SÜDKURIER-Chefredakteur Torsten Geiling. Moderator ist SÜDKURIER-Regionalleiter Jörg-Peter Rau. Kurzfristige Anmeldung unter E-Mail teilnehmen@suedkurier.de ist noch möglich.