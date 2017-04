Immer wieder kommt es auf Gleisanlagen der Bahn zu tödlichen Unfällen, weil Menschen zu nah an Hochspannungsleitungen kommen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz will aufklären und vorbeugen.

Thomas Heim darf als Profi gelten, wenn es um die vielfältigen Gefahren geht, die auf Bahnanlagen lauern. Er beschreibt, wie verantwortungslos es ist, wenn Menschen Schranken an Bahnübergängen ignorieren und vor dem herannahenden Zug über die Gleise laufen. Denn der Bremsweg eines Zuges in immens lang. Heim mahnt, Abstand von der Bahnsteigkante zu halten, weil der Sog eines durchfahrender Zuges einen Menschen mitreißen kann. Heim ist Präventionsbeauftragter des Bundespolizeiinspektion Konstanz. Sicherheit rund um Verkehrsmittel auf der Schiene ist sozusagen sein Beruf. In 19 Jahren Gefahrenvorbeugung hat der heute 58-Jährige nach eigenen Angaben bei Veranstaltungen in Schulen in sechs Landkreisen rund 15 000 Kinder und Jugendliche über Gefahren aufgeklärt und damit Bahrverkehrserziehung betrieben. Und wer den Präventionsbeauftragten bei einem Rundgang erlebt, ist sicher, dass seine 90-minütigen Präsentationen nicht die langweiligsten Unterrichtsstunden für Schüler sind.

Im Frühjahr 2017 hat Thomas Heim ernsten Anlass, eine unsichtbare Lebensgefahr in den Vordergrund seiner Ausführungen zu stellen. Es geht um die Bedrohung, die von Oberleitungen der Bahn ausgeht. Wer zu nahe an diese Leitungen herankommt, riskiert den Tod durch einen Stromschlag von 15.000 Volt. In den vergangenen Wochen hat es zwei Bahnstromunfälle in Deutschland gegeben, die für Gesprächsstoff sorgen.

Am 2. April gegen 18 Uhr kletterte nach Polizeiangaben auf einem Bahnareal in Neuss bei Düsseldorf ein neunjähriger Junge auf einen Kesselwagen. Dort sprang der Strom von der nahen Hochspannungsleitung in einem Lichtbogen auf den Jungen über und traf ihn wie ein Blitz. Der Junge fiel brennend vom Dach des Kesselwagens. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Seither schwebt der Junge in Lebensgefahr. Ein siebenjähriger Begleiter des Kletterers hatte den Unfall beobachtet. Er erlitt einen Schock.

Am Abend des 31. März dieses Jahres war laut Bundespolizei eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen auf einem Bahngelände in Dortmund unterwegs. Ein 15-Jähriger kletterte auf einen Stromleitungsmast. Der Junge wurde von einem Stromschlag getroffen und stürzte brennend ins Gleisbett. Auch der 15-Jährige schwebte am Freitag weiter in Lebensgefahr.

In einer Nacht im Juni 2014 war der Konstanzer Bahnhof Schauplatz eines Stromunfalls. Damals war ein 21-Jähriger auf das Dach eines Seehas-Zugs geklettert. Der Mann wollte noch drei Begleiter dazu überreden, es ihm gleich zu tun. Da traf ihn ein Lichtbogen aus der 15.000 Volt-Leitung. Das Opfer blieb auf dem Dach liegen und starb. Rettungskräfte konnten erst eingreifen, nachdem der Strom abgeschaltet und die Leitung neu geerdet worden war. Denn ansonsten hätte Restspannung weiter für akute Gefahr sorgen können.

"Man sieht die Gefahr nicht"

Bei dem Versuch, die Wucht eines Hochspannungsstromstoßes zu veranschaulichen, wählt der Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen Flächenvergleich: Das Verhältnis der Stromspannung aus der Steckdose zur Oberleitung der Bahn (230 Volt zu 15.000 Volt) sei wie das Größenverhältnis eines kleinen Schachbretts zu einem Fußballfeld, sagt Thomas Heim. Er macht auch klar, dass es gar nicht einer Berührung der Leitung bedarf, um einen Stromschlag auszulösen. Es reicht, wenn der Mensch sich nahe genug an einer Oberleitung aufhält. Dann kann der Strom überspringen. Empfohlen sei bei den Oberleitungen ein Mindestabstand von anderthalb Metern. Heims wichtigster Ratschlag ist einprägsam und kurz. Er lautet: "Wegbleiben, wegbleiben, wegbleiben!" Denn: "Man sieht die Gefahr nicht." Und Heim sagt auch: "Das Bahngelände ist kein Abenteuerspielplatz."

Die Bundespolizei ist für die Sicherheit rund um den Bahnverkehr zuständig. Der Konstanzer Inspektion ist Aufklärung über die Gefahren wichtig. "Wir gehen davon aus, dass die meisten Unfälle durch Unwissenheit passieren", sagt Inspektionssprecher Benjamin Fritsche. Nach den jüngsten Vorfällen in Neuss und Dortmund seien Warnung und Aufklärung angebracht. Thomas Heim, der seit 42 Jahren im Polizeidienst arbeitet, wird weiter Bahnverkehrserziehung bei Kindern und Jugendlichen leisten. Für den Mai sind einige Termine in Radolfzeller Schulen vereinbart. Auch bei einem Aktionstag der Stadt Singen im Herbst zum Thema Zivilcourage wird Heim für die Bundespolizei präsent sein.

Kampagnen fürmehr Sicherheit

Die Deutsche Bahn betont die Notwendigkeit, über Gefahren im Bahnverkehr aufzuklären. Nach Angaben eines Sprechers der DB lanciert das Unternehmen regelmäßig Informationskampagnen zu wechselnden Sicherheitsthemen. Die Warnung vor Gefahren habe einen hohen Stellenwert. Dabei versuche man, möglichst viele Kunden zu erreichen und arbeite auf regionaler Ebene in der Prävention mit der Bundespolizei zusammen.

betont die Notwendigkeit, über Gefahren im Bahnverkehr aufzuklären. Nach Angaben eines Sprechers der DB lanciert das Unternehmen regelmäßig Informationskampagnen zu wechselnden Sicherheitsthemen. Die Warnung vor Gefahren habe einen hohen Stellenwert. Dabei versuche man, möglichst viele Kunden zu erreichen und arbeite auf regionaler Ebene in der Prävention mit der Bundespolizei zusammen. Selfies im Gleisbett: Die DB war zuletzt mit einem bedenklichen Trend konfrontiert. Dabei machen Jugendliche mit ihren Smartphones Selfis auf Bahngleisen und ignorieren die Unfallgefahren, die beim Herannahen von Zügen drohen. In einem Spot für mehr Sicherheit warnt die DB Jugendliche auf Youtube vor solch einem gefährlichen Regelverstoß. Das Video wurde bisher immerhin über 90 000 Mal aufgerufen.