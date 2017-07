Konstanz Die Digitale Revolution im Blick: Neue Lernformen bei der Handwerkskammer

Die Handwerkskammer Konstanz bereitet sich auf Zukunft vor. Bei einer Veranstaltung ging es um neue Lernformen und neue Arbeitswelten. Meisterschüler haben nun neue Möglichkeiten, sich auf Prüfungen vorzubreiten.

Geht es nach dem Zukunftsforscher Kai Gondlach, dann verändern sich Lebens- und Arbeitswelten künftig rasend schnell. Digitale Prozesse sorgten dafür. Gondlach spricht von einer nahen Zukunft, in der es möglich sein werde, Organe und ganze Häuser dreidimensional zu drucken, Drohnen mit Gedanken zu steuern, und in der virtuelle Analyse-Systeme viele der früheren Berater und Experten ersetzen. Das Handwerk sucht nach Möglichkeiten, sich unter den neuen Bedingungen zu behaupten und startet unter Federführung der Konstanzer Kammer ein Pilotprojekt zum digitalen und vernetzten Lernen in der Meisterausbildung. Kooperationspartner sind das Wirtschaftsministerium des Landes und die Kammer in Stuttgart.

"Die duale berufliche Ausbildung muss der vierten industriellen Revolution angepasst werden", sagte Jürgen Wagenmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre, vor Vertretern der Konstanzer Handwerkskammer. Es sei höchste Zeit dafür, "der Zug der Digitalisierung hält nicht an". Der Singener Augenoptiker-Meister Matthias Müller bestätigte dies. Schleichend halte die Digitalisierung auf immer breiteren Feldern Einzug, etwa in der Kundenverwaltung oder bei den Messgeräten. Er wünsche sich von der Politik Einrichtungen, die für die Sicherheit der Daten vor Angriffen aus dem Netz sorgten. "Das kann der Einzelne nicht leisten." Im Innenministerium werde daran gearbeitet, sagte Katrin Schütz, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium des Landes. Zudem würden gerade Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie das Handwerk Herausforderungen wie Digitalisierung, Energiewende und demografischen Wandel begegnen könne.

Für den Instrumentenkasten arbeiteten Praktiker, Wissenschaft und das Wirtschaftsministerium Hand in Hand. Unter anderem sollen mehr Fachkräfte auf Dauer im Handwerk gebunden werden. Nach Angaben von Schütz verlassen zwei Drittel der im Handwerk Ausgebildeten dieses wieder, unter anderem um sich weiter zu qualifizieren.

Die Handwerkskammer hat einen neuen Imagefilm, der ein Pilotprojekt der Handwerkskammer Konstanz zum digitalen Lernen vorstellt. Ein Lernender sitzt mit seinem Tablet-Computer am Konstanzer Seerhein in der Sonne. Unabhängig von festen Räumen und Zeiten kann er sich über eine bestimmtes Programm mit Mitschülern und Lehrern austauschen, und Übungen absolvieren, mit sofortiger Auswertung wie gut oder schlecht er dabei war. Die virtuellen Angebote sollen der Vor- und Nachbereitung des klassischen Unterrichts und der Praxisausbildung dienen. Dass der Einsatz von Computern als Lernmittel nur ein Anfang sein kann, machte der Zukunftsforscher Kai Gondlach deutlich.

Die digitale Welt werde Altbekanntes auf den Kopf stellen, darunter etwa Werte wie Persönlichkeitsschutz. Schon heute seien Menschen teilweise bereit, für bestimmte Dienstleistungen (soziale Netzwerke oder Suche im Netz) persönliche Daten preiszugeben. Seine Erkenntnisse gewinnt der Zukunftsforscher aus Gesprächen mit Menschen, die sich innovativ in der neuen Digitalwelt bewegen. Dort gewännen Produkte an Bedeutung, die sich immer wieder neu den Bedürfnissen des Kunden anpassen, etwa das Haus, das sich über den Urlaub um ein Zimmer erweitern lässt. Die alten Standard-Produkte für die Mittelklasse dagegen würden weniger nachgefragt. Digitale Welten eröffneten neue Geschäftsmodelle und Verdienstmöglichkeiten. Als Beispiel führte Gondlach ein spanischen Theater an. Dort bezahlt der Kunde für jeden Lacher, die ein Stück bei ihm persönlich ausgelöst hat. Die Zahl der persönlichen Lacher wird digital erfasst.

Die Kammer

Die Handwerkskammer Konstanz vertritt mehr als 12 000 Mitgliedsbetriebe mit rund 70 000 Beschäftigten und 4300 Auszubildenden in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut. Sie wurde im Jahr 1900 gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ab 1954 neu die Zählung der Vollversammlungen der Handwerkskammer. Die hunderste nahm die Kammer zum Anlass Perspektiven für die Zukunft zu diskutieren und vorzustellen. (rin)