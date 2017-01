Kreis Konstanz Der Schneehas kommt

Das Wetter macht's: Seehas bezeichnet bekanntermaßen das Qualitätsverkehrsmittel auf der Schiene, das zwischen Konstanz und Engen verkehrt. In diesen Wintertagen aber wird der Seehas manchmal zum Schneehas.

So wie am Dienstag der Zug, der um 15.22 Uhr ab Bahnhof Konstanz startete. Im Schriftfeld an der Stirnseite oberhalb der Zugführerkabine, wo normalerweise die Endhaltestelle angezeigt ist, war Schneehas zu lesen. Mancher Fahrgast auf dem Bahnsteig blinzelte durch Schneeflocken und schmunzelte. Wie schön!



Eine Zugführerin hatte die Idee, den Seehas zum Schneehas zu machen, wie Franziska Heisler, die Sprecherin der Seehas-Betriebsgesellschaft SBB auf Anfrage informierte. Also Pendler aufgepasst: Bleibt der Winter noch ein wenig, könnte auch der Schneehas ab und an gesichtet werden. Ins Schlingern bringe der Schnee den Schneehas übrigens nicht, so hieß es. Bild: Michael Buchholz