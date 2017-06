Konstanz Das Leben eines Brückenbauers

Im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen wurde in Konstanz der Dokumentarfilm "Rabbi Wolff – Ein Gentleman vor dem Herrn" gezeigt. Regisseurin Britta Wauer und der Historiker Oswald Burger ordneten das Werk ein.

Trotz sommerlicher Temperaturen und starker Veranstaltungskonkurrenz: Rund 40 Zuschauer sitzen geduldig im Wolkensteinsaal und warten darauf, dass die Filmvorführung von „Rabbi Wolff – Ein Gentleman vor dem Herrn“ startet. Geduld kann nicht schaden, denn durch ein paar Tonschwierigkeiten kommt es zu einer kleinen Verzögerung – die am Ende des Abends längst vergessen ist. Zu verdanken ist dies einerseits dem Rabbiner selbst, wie auch der Regisseurin Britta Wauer. William „Willy“ Wolff, der die Zuschauer des Films immer wieder zum Lachen und Schmunzeln bringt, ist zwar diesmal nicht vor Ort, die Regisseurin aber ist da und diskutiert im Anschluss mit Oswald Burger, Historiker und Kommunalpolitiker aus Überlingen. Gemeinsam beantworten sie Fragen des Publikums und sprechen über den Film.

Oswald Burger ist nicht der einzige im Saal, der Wolff noch aus dem Fernsehen aus Werner Höfers Internationalem Frühschoppen kennt. Wolff ist mittlerweile 90 Jahre alt, mit 53 Jahren hat er sich dazu entschieden, noch einmal aufs Leo Baeck College zu gehen, um Rabbiner zu werden – nachdem er vorher jahrzehntelang als Journalist international erfolgreich war, unter anderem als Ressortleiter beim Daily Mirror. Der Wunsch, Rabbiner zu werden, hatte ihn jedoch nie losgelassen. Von 2002 bis 2015 pendelte Wolff zwischen seinem Häuschen „Little Paddock“ in England und Rostock und Schwerin, wo er als Landesrabbiner tätig war. Nicht nur seine Gemeindemitglieder, auch sein gesamtes Umfeld scheint er schnell in seinen Bann zu ziehen, was sich nicht nur am Filmpublikum feststellen lässt. Weggefährten, die im Film zu Wort kommen, betonen immer wieder, dass Rabbi Wolff ein liberales Judentum lebt und für viele Menschen die Türen zu dem Thema öffnet. Man könne ihn auch als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Strömungen des Judentums bezeichnen.

Der lebensfrohe, fast immer strahlende Wolff, der zwischen hunderten Büchern lebt, niemals geheiratet hat und regelmäßig das Pferderennen in Ascot besucht, wurde 1927 in Deutschland geboren. 1933 folgte mit der Familie die Flucht über Amsterdam nach London.

Wauer, die auch Filmproduzentin ist, ist durch ihre Dokumentation „Britzka Film“ aus dem Jahr 2005 zum ersten Mal mit Wolff in Kontakt gekommen. Es habe nicht lange gedauert, bis ihr klar wurde, dass man einen eigenen Film über den Rabbiner drehen müsse. Dass das Projekt sich über viereinhalb Jahre hinziehen würde, war ihr damals allerdings nicht bewusst. Ein Grund dafür sei die Handyabneigung des Rabbiners, auch Emails beantworte er selten: „Das ist der anstrengendste Film, den ich je gemacht habe“, so Wauer.

Eine Anstrengung, die sich anscheinend gelohnt hat – so zählt die Doku zu den drei erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilmen des vergangenen Jahres, mehr als 30 000 Menschen kamen in die Kinosäle. Zu Recht: Der Film schafft es, unterhaltsam und berührend nicht nur eine interessante Persönlichkeit zu porträtieren, sondern anhand dieser auch in die Facetten des Judentums einzuführen.

Die nächsten Termine

Die Jüdischen Kulturwochen in Konstanz und Meersburg bieten 30 Veranstaltungen. Alle Lesungen, Konzerte und Filmvorführungen sind darauf bedacht, auf das jüdische Leben und die jüdische Kultur in der Region Bodensee aufmerksam zu machen. Die nächsten Termine: Donnerstag, 29. Juni. 19.30 Uhr: Lesung mit Thomas Meyer im Astoria-Saal, Konstanz; Sonntag, 2. Juli. 18 Uhr: Klezmer-Konzert mit Jossif Gofenberg, Neues Schloss Meersburg.

