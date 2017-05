Kreis Konstanz Carsten Sorg ist der neue Konstanzer Kreisbrandmeister

Ende einer langen Vakanz und vielleicht auch Ende eines Politikums: Der Kreistag wählt den gebürtigen Pforzheimer Carsten Sorg zum neuen Kreisbrandmeister. Anders als seine Vorgängerin hat der zum Amtsstart auch das Votum der Feuerwehrkommandanten hinter sich.

Der Landkreis hat einen neuen Kreisbrandmeister: Der Kreistag wählte in der jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil den gebürtigen Pforzheimer Carsten Sorg zum neuen Kreisbrandmeister und Leiter des Referats für Brand- und Katastrophenschutz. Darüber informierte Landrat Frank Hämmerle am Montag im öffentlichen Teil der Kreistagssitzung. Zuvor hatten die Politiker in einem nichtöffentlichen Teil abgestimmt. Über das Stimmergebnis wurde nichts bekannt. Damit beendete das Gremium eine lange Vakanz: Sorgs Vorgängerin Bettina Punin-Koberstein, seinerzeit Deutschlands erste Kreisbrandmeisterin, war im September vergangenen Jahres zurückgetreten. Seitdem hatte es keine Nachfolge gegeben, ihre Stellvertreter Hans-Jürgen Oexl aus Konstanz und Andreas Egger aus Singen führten die Amtsgeschäfte kommissarisch.

Das Amt war zuletzt zum Politikum geworden: Punin-Kobersteins Amtszeit – sie hatte im März 2015 begonnen – war mit der Hypothek belastet, dass sie zwar vom Kreistag gewählt worden war, die Kommandanten der Feuerwehren aber jemand anderen favorisiert hatten: Sie hatten den Radolfzeller Stadtbrandmeister und Kreisfeuerwehrverband-Chef Helmut Richter gewählt. Ihre Wahl gilt dem Kreistag jedoch nur als Empfehlung. Und der Kreistag traf seine eigene, abweichende Entscheidung. In den folgenden Monaten entstanden zunehmend Unstimmigkeiten zwischen Punin-Koberstein und mehreren Feuerwehrkommandanten. Zwar hatte die Kreisbrandmeisterin auch Unterstützer in Reihen der Feuerwehr-Chefs, doch galt das Verhältnis zwischen ihr und mehreren anderen Kommandanten als zerrüttet. Im September 2016 trat sie ohne weitere öffentliche Angabe von Gründen zurück.

Nun gibt es einen Neustart mit Carsten Sorg. Und es besteht die Hoffnung, dass der 43-Jährige nicht mit derlei Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Der Auftakt deutet jedenfalls auf mehr Harmonie hin: Vor der Wahl durch den Kreistag hatten sich auch die Feuerwehrkommandanten im Landkreis für ihn ausgesprochen, wie es vom Landratsamt in einer Presseinfo heißt.

Sorg war zuvor bei der Feuerwehr Stuttgart seit 1997 in wichtigen Funktionen tätig. Unter anderem bildete er Feuerwehrleute aus, und zuletzt war er in Stuttgart Wachabteilungsführer und im Leitungsdienst, wie es vom Landrats­amt weiter heißt. Darüber hinaus sei er auch ausgebildeter Rettungsassistent. Sorg ist verheiratet und hat drei Kinder. Wann der neue Kreisbrandmeister seine Amtsgeschäfte aufnimmt, steht nach Angaben des Landratsamts noch nicht fest. Dies müsse noch mit seinem ­bisherigen Arbeitgeber abgestimmt werden.