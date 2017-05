Kreis Konstanz Campingplatz-Pächterin geht mit Bewährungsstrafe ins Kloster

Für eine bislang unbescholtene Frau endete das Betreiben eines Campingplatzes im Kreis Konstanz mit einer Gerichtsverhandlung und Bewährungsstrafe. Sie hatte 109.000 Euro aus den Einnahmen nicht an die verpachtende Gemeinde abgeführt. Nun zieht sie sich in ein Kloster zurück.

Wegen Veruntreuung von Eintrittsgeldern, Platzmieten und Kurtaxen hat das Amtsgericht Konstanz die ehemalige Pächterin eines Campingplatzes im Kreis Konstanz zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Von 2010 bis Anfang 2014 betreuten und bewirtschafteten sie und ihr Geschäftsführer den gut besuchten Platz und den dazugehörigen Kiosk. Jetzt hielt das Gericht es für erwiesen, dass die 44-Jährige aus dem Raum Rottweil der Gemeinde am Bodensee für das dritte Jahr 109 000 Euro schuldig geblieben ist. Das Verfahren gegen den Geschäftsführer wurde eingestellt, weil die Frau ihn von Anfang an gedeckt hatte.

Warum die bis zur ihrer Verfehlung rechtschaffene kaufmännische Angestellte damals derart ins Schlingern kam, blieb ihr Geheimnis. Es wurde lediglich bekannt, dass ein früherer Geschäftsmann, bei dem sie angestellt war, sie zu dem Geschäftsmodell überredet hatte, nachdem er selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Während die Frau auf 450-Euro-Basis arbeitete, muss es dem Geschäftsführer deutlich besser gegangen sein. "Der lebte nicht gerade in ärmlichen Verhältnissen", stellte der Bürgermeister in seiner Zeugenaussage vor dem Amtsgericht fest. Auch sei immer nur er Ansprechpartner für die Gemeinde gewesen, während die Frau im Hintergrund geblieben sei.

Der Verteidiger der 44-Jährigen räumte ein, dass seine Mandantin "ein schlechtes Krisenmanagement" hatte. Gleichzeitig kritisierte er aber auch den "problematisch" abgefassten Vertrag der Gemeinde. Seine Mandantin habe vermutlich nicht umrissen, dass ihr nur 26 Prozent der kassierten Eintrittsgelder zustanden und der Rest an die Gemeinde abzuführen war. Und er machte geltend, dass die Pächterin auf eigene Kosten Investitionen in fünfstelliger Höhe tätigte, von denen die Gemeinde später profitiert habe.

Beschuldigte geht ins Kloster

Gericht und Staatsanwalt blieb unverständlich, warum die Frau auf ihre Verantwortung und ohne Absprache mit der Gemeinde so viel Geld in die Anlage investiert hatte. Der Bürgermeister erklärte, man habe später einen Teil der Anschaffungen abgelöst. Auch habe man inzwischen einen neuen Pachtvertrag formulieren lassen. Damit habe man auch Verwaltungskosten einsparen können. Nach einer inzwischen erfolgten teilweisen Schadenswiedergutmachung bleiben nach seinen Angaben für die Gemeinde noch rund 50 000 Euro offen.

Das Geld wird man wohl abschreiben müssen. Die Frau ist inzwischen in der Privatinsolvenz. In Kürze wird sie sich aus dem weltlichen Leben verabschieden, um in einem oberschwäbischen Nonnenkloster ihrer wahren Berufung nachzugehen.