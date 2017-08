Konstanz CDU diskutiert mit Bürgern über Sicherheit

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung macht die Sicherheit in den Städten am Bodensee zum Wahlkampfthema.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung lädt am heutigen Dienstag, 8. August, zu einem Bürgergespräch über das Thema Sicherheit ein. Die Veranstaltung in Hedicke´s Terracotta (Luisenstraße 9) in Konstanz beginnt um 19 Uhr. Gesprächsteilnehmer sind Nina Warken, CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Innenausschusses des Bundestags, und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Laut Mitteilung von Jung soll diskutiert werden, wie Bund, Land und Kommunen effizient kooperieren können, um größtmögliche Sicherheitzum Schutz der Bürger zu gewährleisten. Konkret soll dabei auch gefragt werden, ob Sicherheitspartnerschaften wie die zwischen der Stadt Freiburg und Baden-Württemberg ein Modell auch für andere Städte wie Konstanz oder Singen sein können, auch wenn die Größe und die Kriminalitätsbelastung der Städte nicht mit Freiburg vergleichbar ist, und ob in einer Grenzregion dann auchBundespolizei und Zoll in eine solche Partnerschaft mit einbezogen werden könnten.

Freiburg und das Land haben im März vereinbart, durch mehr Personal, Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten, mit Beleuchtung von Haltestellen und Taxi-Anschlüssen von Endstationen die öffentliche Sicherheit zu stärken. Die Freiburger Stadträtin Carolin Jenkner wird über die dortigen Erfahrungen berichten.

Andreas Jung betont, bei der zentralen Aufgabe der Sicherheit habe der Bund in den letzten Jahren konsequent gehandelt. So seien 10.000 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundesgeschaffen und Milliarden in bessere Ausrüstung investiertworden. Zudem habe man die Polizei gestärkt – durchbessere Ermittlungsmöglichkeiten aber auch durch Gesetzesverschärfungen- etwa beim Wohnungseinbruch. „Darauf muss aufgebaut werden", betont Andreas Jung. „Ob Sicherheit zu Hause oder im öffentlichen Raum, Sicherheitvor organisierter Kriminalität oder Bekämpfung des Terrorismus:Für Gefährder darf es keine Toleranz geben!". Die Diskussion wird der Auftakt sein für weitere Veranstaltungen zur Sicherheitspolitik in den kommenden Wochen. Unter anderen werden dabei auch Innenminister ThomasStrobl und Günter Krings, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium im Landkreis Konstanz zu Gast sein.