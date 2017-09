Singen Bundestagskandidat: Tassilo Richter aus Singen fordert Vollgas bei der Digitalisierung

Der 33-jährige Tassilo Richter aus Singen tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Konstanz für die FDP an. Er sagt: ein Digitalministerium muss her.

Tassilo Richter hört zu. Er kennt die Region. Seit acht Jahren arbeitet er in Singen und lebt inzwischen mit Frau und Kind im Stadtteil Hausen. Er kennt das politische Geschäft. Seit beinahe 15 Jahren ist er bei den Liberalen aktiv. Was er noch nicht in allen Einzelheiten kennt, sind die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort. Deshalb ist er aufmerksam. Tassilo Richter bewirbt sich als Kandidat für die FDP im Wahlkreis Konstanz zur Bundestagswahl am Sonntag, 24. September. "Berlin braucht ein Update", sagt der 33-jährige Koch und Kaufmann kämpferisch im Jargon der Partei, die in diesem Jahr mit flotten Sprüchen bei fortschrittlichen Wählern punkten will, nachdem die Partei bei der vergangenen Wahl den Sprung ins Parlament verpasst hat. Dass sein persönlicher Einzug in den Bundestag in diesem Jahr dennoch ungewiss ist, ficht ihn nicht an. Er weiß, dass zur Demokratie auch gehört, dass nicht alle gewinnen können. Sein Ziel: Die liberale Idee bestmöglich zu stärken, auch ohne sicheren Listenplatz. Seine Motivation: Deutlich machen, dass die AfD eben gerade keine Alternative für Deutschland darstellt. "Die erschreckenden Wahlergebnisse im vergangenen Jahr haben bei mir den Ausschlag gegeben", sagt er.

Winzer und Landwirte, Eltern und Einzelhändler, Beschäftigte und Unternehmer – Richter sucht sie auf und sucht das Gespräch, um genau hinzuhören. Zum Beispiel auf dem Bauernhof, um die Probleme und Chancen einer modernen Landwirtschaft in Nachbarschaft zur Schweiz zu erörtern. "In vielen Gesprächen höre ich, dass die FDP vermisst wird", lautet seine erste Erkenntnis. Seine zweite: Er kann noch viel dazu lernen. Liberale Politik lautet für ihn, die Stimme der Vernunft zu erheben. Da freut es ihn beispielsweise, wenn Bauern aktiv werden und statt reiner Nahrungsmittelproduktion auf Nischen und Weiterverarbeitung setzen – wie Stefan Leichenauer. Der begegnet der Konkurrenz mit den staatlich besser unterstützten Schweizer Bauern durch den Anbau alter Getreidesorten wie Dinkel und Emmer und dem Verkauf ab Hof von daraus selbst gebackenem Brot. "Genau das entspricht der Einstellung der Liberalen: Chancen suchen und mit Mut die Zukunft gestalten", betont Tassilo Richter. Politik müsse passende Rahmenbedingungen dafür schaffen. Freilich ist Landwirtschaft nicht sein Fachbereich. "Das Thema ist für mich neu, aber wichtig", weiß Richter.





Nachhilfe hat er sich bei Gesine Meißner gesichert. Die Tochter eines Landwirts macht sich heute für die FDP im Europaparlament für den ländlichen Raum stark. Wie Richter ist sie der Überzeugung, dass Landwirte wie alle Unternehmer immer die betriebswirtschaftliche Seite vor Augen haben müssen. "Vor jeder Neuausrichtung und Investition gilt es genau abzuwägen, ob diese sich lohnt. Nur so können sie den Bestand der Betriebe für ihre Familie sichern und sich erfolgreich dem internationalen Wettbewerb stellen." Wirtschaftspolitik sei eben auch für Bauern existenziell. Und Wirtschaftspolitik ist das Feld, auf dem die FDP ernten will.

Doch vor der Ernte muss geackert werden. Es geht um die Investitionen in die Zukunft. Für die Liberalen zählt dazu vor allem das Zukunftsthema Digitalisierung. Nicht nur in der Verwaltung sollen die Möglichkeiten von Internet und Rechenzentren optimal genutzt werden, auch Gesellschaft und Wirtschaft müssen erreicht werden. Ein eigenes Digitalministerium sei dazu unerlässlich – so Richter. "Unsere Partei will zudem eine flächendeckende Glasfaser-Infrastruktur schaffen. Das Geld für den Netz-Ausbau kann durch den Verkauf von Staatsbeteiligungen, etwa an der Deutschen Post, erzielt werden", erläutert Richter und weiß, dass er auch dabei die Bauern auf seiner Seite haben dürfte. Gerade im ländlichen Bereich ist der Breitband-Ausbau mangelhaft. Nicht zu kurz kommen, dürfe dabei aber der Datenschutz.



Mangelhaft ist aus Richters Blickwinkel auch die Bildungspolitik. "um wieder an die Weltspitze zu kommen, müssen die Ausgaben erhöht werden", ist der Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes überzeugt und er weiß, dass es sich dabei um ein Langfristprojekt handelt. Auch der Bildungsföderalismus sollte reformiert werden und Schulen mehr Eigenständigkeit erhalten. "Denken wir neu", zitiert Richter liberale Leitgedanken. Das heißt, Ausbildungsförderung müsse elternunabhängig finanziert und Ausbildung nicht nur auf akademische Ziele ausgerichtet werden. "Experten müssen nicht von der Uni kommen", so Richter. Vielmehr sei es an der Zeit, die duale Ausbildung weiter zu entwickeln. Auch den Umweltschutz will er nicht ausblenden: "Wenn wir nicht nur weniger wegwerfen, sondern auch mehr wiederverwenden, können wir Klima, Umwelt und Ressourcen intelligent schützen." Doch das gelinge nur, wenn Forschung gefördert und internationaler Wissenstransfer unterstützt wird.