Kreis Konstanz Brandschutz im Kreis Konstanz: Hochhäuser werden regelmäßig kontrolliert

Besteht nach der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus nun anderenorts Bedarf, Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen? Müssen auch in Konstanz, Singen, Radolfzell oder Stockach Behördenvertreter und Feuerwehrexperten ausrücken, um bei den hier vorhandenen Hochhäusern nach dem Rechten zu schauen? Sicher ist, Bauaufsicht und Feuerwehr haben die Bauten am Bodensee und im Hegau fest im Blick. Im Landkreis Konstanz gibt es 37 Hochhäuser. Höchstes Bauwerk ist der Hegautower in Singen.

Helmut Richter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands und Kommandant der Radolfzeller Stadtfeuerwehr, gibt zu bedenken, dass im Falle der Londoner Brandkatastrophe die Ursachenerforschung erst begonnen habe. Selbst wenn Ergebnisse vorlägen: Brandschutzauflagen im Baurecht können in einzelnen Ländern unterschiedlich sein. In Deutschland ist dies Ländersache. Diese Landesbauordnung macht für Hochhäuser zahlreiche Vorgaben. Es geht um Brandschutztüren, Rettungswege, besonders geschützte Treppenräume und um Steigleitungen für die Löschwasserversorgung. In Tiefgaragen müssen Sicherheitsschleusen zum Wohnbereich eingebaut sein.

Im Fünf-Jahres-Rhythmus wird die Lage in den Gebäuden überprüft. An der sogenannten Brandverhütungsschau nehmen Vertreter der Baurechtsbehörde, der Feuerwehr und des Immobilienbesitzers teil. Fachleute für vorsorgenden Brandschutz machen dann auf Mängel aufmerksam, die hernach abgestellt werden müssen, wie Helmut Richter erläutert. Gerügt werden kann dann zum Beispiel, wenn in Treppenhäusern des Hochhauses Möbel aufgestellt oder Wandbehänge angebracht worden sind. Auch nicht geschlossene Durchbrüche zwischen einzelnen Räumen nach dem Verlegen von Leitungen bedeuten einen Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen. "Die Vorschriften sind da, sie werden gelebt", sagt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands. Behörden und Feuerwehren müssten aufpassen, dass die Reglementierungen nicht aufgeweicht werden. Denn Brandschutz sei ein Kostenfaktor und mitunter werde die Frage gestellt: Brauchen wir das überhaupt? Entscheidungsträger in der Politik dürfen sich nach Einschätzung Richters hier nicht unter Druck setzen lassen.

Die Brandschützer mischen sich in diese Diskussion ein und bringen Sicherheitsbedenken an. So verwiesen sie auf Schwächen der Regelungen für die Außenfassadendämmung.

Thomas Mügge, Leiter der Singener Baurechtsbehörde, bestätigt, dass die Sicherheitsanforderungen in der baden-württembergischen Bauordnung hoch angesetzt seien. Von der Qualität der Außenwand eines Hochhauses bis zur Brandmeldeanlage sei alles geregelt. Als Hochhäuser gelten Bauwerke ab 22 Meter Höhe. Das Maß gilt bis zur Fußbodenhöhe des obersten Stockwerks. Bis zu dieser Höhe reicht die Drehleiter der Feuerwehr, darüber hinaus muss der Löschangriff auf andere Weise erfolgen. In Singen werden vier Immobilien als Hochhäuser geführt. In dreien davon fand die Brandverhütungsschau erst in diesem Jahr statt. Der Hegautower ist das neueste Objekt (Baujahr 2007), und es ist zugleich das Vorzeigehochhaus unterm Hohentwiel. Es wurde zuletzt 2016 bei einer Brandverhütungsschau genau unter die Lupe genommen. Der Singener Baurechtsfachmann glaubt nicht, dass sich die Zahl der Hochhäuser im Stadtgebiet in nächster Zeit erhöht. Für die städtische Nachverdichtung seien Hochhäuser derzeit nicht gefragt. "Viele Investoren achten darauf, dass sie die Hochhausgrenze nicht knacken", sagt Mügge.

Der Konstanzer Feuerwehrkommandant Bernd Roth gibt indes zu bedenken, dass neue gesetzliche Vorgaben stets für Neubauten gelten. Altbauten haben Bestandsschutz. Die kreisweit meisten Hochhäuser finden sich in Konstanz. 19 Immobilien sind von der städtischen Feuerwehr gelistet. Im Radolfzell umfasst der Bestand zwölf Immobilien, die 22 Meter oder höher sind.