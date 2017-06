Konstanz Bootsmotorendiebe richten Millionenschaden an

Immer wieder werden Boote oder Bootsmotoren gestohlen. Dadurch entstand 2016 deutschlandweit Schaden von rund zehn Millionen Euro. Das machte das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität (KBK) in Konstanz bekannt. In einer großen Serie von Außenbordmotorendiebstählen am Bodensee wird derzeit ermittelt.

Der Diebstahl von Booten und Bootsmotoren bleibt für Kriminelle ein beliebtes Geschäftsfeld. Allein für das Jahr 2016 beziffert das Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) den deutschlandweiten Schaden in diesem Segment auf rund zehn Millionen Euro. Drei Millionen Euro entfallen auf Bootsdiebstähle, sieben Millionen auf Außenbordmotorendiebstähle. Das bei der Wasserschutzpolizei Konstanz angesiedelte KBK ermittelt bundesweit und leistet auch internationale Unterstützung. Während die Zahl der in der Bundesrepublik gestohlenen Boote 2016 mit 208 Fällen um ein Viertel niedriger lag als 2015, stieg die Zahl der Diebstähle von Außenbordmotoren an. Hier wurden 1437 Fälle gemeldet. Das sind neun Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Eine Diebstahlserie von Außenbordmotoren am Bodensee beschäftigt die Ermittler des Kompetenz-Zentrums Bootskriminalität weiterhin. Nach Angaben des KBK wurden 2016 in der Zeit von März bis Oktober am Überlinger See und am Untersee 65 Außenbordmotoren entwendet. Schauplätze der Taten waren Bojenfelder und Liegeplätze vor Konstanz-Litzelstetten, bei Allensbach, Radolfzell und auf der Höri. Im gleichen Zeitraum schlugen Unbekannte auch am Schweizer Unterseeufer zu. Dabei setzen sie mit einem gestohlenen Boot von deutschen Ufer auf die andere Seite (zum Beispiel nach Eschenz) über, brachten Außenbordmotoren an sich und transportierten die Beute auf einem ebenfalls entwendeten größeren Boot zurück ans deutsche Ufer. Nach Angaben des stellvertretenden KBK-Leiters Christof Wolf meldete die Schweizer Polizei in dem Zusammenhang 30 Motorendiebstähle.

Der Schaden: rund 100 000 Schweizer Franken. Beim Motorenklau auf deutscher Seite dürften knapp 200 000 Euro Schaden entstanden sein, schätzt Wolf. Er ist zuversichtlich, dass die Ermittlungen in der Serie noch Erfolg haben könnten. "Es stehen noch Untersuchungsergebnisse aus, die uns weiterbringen könnten", sagt Wolf.

Der Tatablauf bei den Diebstählen ist in vielen Fällen vergleichbar: Die Diebe fahren mit einem Boot zum Bojenfeld, knacken das Schloss des Außenbordmotors und schrauben ihn ab. Dann wird die Beute an Land transportiert. "Die Täter sind gut organisiert", sagt Ermittler Christof Wolf. Sie haben das richtige Werkzeug, sie verstehen sich auf Navigation und sie schauen sich vermutlich vorher an, was der Tatort zu bieten hat. Wolf geht zudem davon aus, dass es in einem Teil der Fälle eine gewisse Arbeitsteilung gibt. Der Dieb ist nicht immer auch derjenige, der die Beute nachher abtransportiert und außer Landes schafft.

Nachdem sich im Sommer 2016 die Diebstahlmeldungen häuften, kontrollierte die Wasserschutzpolizei nachts die Bootsliegeplätze. Verdächtige Personen gingen nicht ins Netz. Allerdings landeten Kontrolleure anderswo einen Zufallstreffer. So wurden an der bayerischen Grenze drei Rumänen festgenommen, in deren Auto sich drei Außenbordmotoren gefunden hatten, die in Allensbach gestohlen worden waren. Das KBK hält in seinem Jahresbericht fest, das Bootskriminalität ein internationales Phänomen sei. Und weiter: "Die Täter, die dingfest gemacht werden konnten, stammten überwiegend aus dem osteuropäischen Raum.

Sie waren gut organisiert und höchst mobil." Der osteuropäische Raum ist offenbar ein guter Absatzmarkt für gestohlene Motoren. Es gebe dort große Gewässer und Kaufinteressenten, die nicht lange fragen, wo der Motor herkommt, heißt es beim KBK.

Die Arbeit des vierköpfige Ermittlerteams des KBK in Konstanz, das dem Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen zugeordnet ist, hat sich auch für das Jahr 2016 ausgezahlt. Dank des Einsatzes wurde Beute im Gesamtwert von 1,1 Millionen Euro sichergestellt. (siehe Beitrag unten).



Wie der Einsatz sich auszahlt