Konstanz Bleibt Konstanz Sitz des Polizeipräsidiums?

Experten empfehlen, den räumlichen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz zu verändern. Konstanz soll laut Vorschlag der Fachleute aber Standort der regionalen Polizeizentrale bleiben. Damit aber sind nicht alle einverstanden.

Zwar steht die politische Entscheidung noch aus, aber ein Gutachten legt nahe, dass die Tage eines bodenseeübergreifenden Polizeipräsidiums gezählt sein könnten. Experten empfehlen dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl eine organisatorische Neuordnung. Die bisher zum Präsidium Konstanz zählenden Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis sollen zu einem eigenständigen Polizeipräsidium zusammengefasst werden. Konstanz (und damit der Landkreis) bliebe dennoch Standortzentrale eines Präsidiums und erhielte die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zugeordnet. Diese Lösung hätte aber zur Folge, dass die Stadt Tuttlingen ihren bisherigen Präsidiumssitz verlöre. Noch am Tag der Bekanntmachung der Vorschläge in Stuttgart zeigten erste Reaktionen, dass die Tuttlinger ihre Polizeizentrale nicht kampflos abgeben wollen.

Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck kündigte schriftlich an, in der Sache gemeinsam mit dem Tuttlinger Landrat beim Innenminister zu intervenieren. Auch der Tuttlinger Polizeipräsident Gerhard Regele hat bereits Diskussionsbedarf angekündigt. Eine Zentrale am Rande des Präsidium-Gebiets sei weniger optimal. Die Standortdiskussion scheint eröffnet.

Ein wichtiger politischer Funktionsträger aus dem Landkreis Konstanz sieht die Entwicklung gelassen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung verweist darauf, dass die Gutachter sich in ihrem Bericht "glasklar" für Konstanz als künftigen Sitz des Polizeipräsidiums ausgesprochen haben. Die Zentrale in Konstanz sei das landesweit best ausgebaute Präsidium mit dem landesweit besten Einsatz- und Lagezentrum. Zudem müssten laut Bewertung durch die Experten in Tuttlingen zunächst 7,5 Millionen Euro für ein Lagezentrum und Büroflächen investiert werden. Er setze darauf, dass auf der Grundlage der Expertenvorschläge auch die politischen Entscheidungen getroffen würden, sagt Jung. Der Bundespolitiker, der auch Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Südbaden ist, kündigte an, der CDU-Bezirk werde bei einem Treffen am 5. Mai mit dem Stuttgarter Staatssekretär Martin Jäger über das Thema sprechen. Jäger ist im Innenministerium für die Umsetzung der neuen Polizeireform zuständig – vorausgesetzt der Landtag stimmt den Plänen zu. Bei dem Treffen der südbadischen Union sitzen auch Vertreter aus Tuttlingen am Tisch.

Für den Konstanzer Landrat Frank Hämmerle steht außer Frage, dass Konstanz den Sitz des Polizeipräsidiums behalten wird. Das Oberzentrum verfüge über wichtige Justizeinrichtungen, mit denen die Polizei kontinuierlich zusammenarbeite. Die Grenzlage des Standorts interpretiert Hämmerle sogar als Vorteil für die Polizeiarbeit. Denn an der Schweizer Grenze gebe es oft besondere Kriminalitätslagen. Auch der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt ist sicher, dass in einer Diskussion um den Standort des Polizeipräsidiums die Grenzlage für Konstanz spricht. "Die vielfältigen grenzüberschreitenden Kontakte bedeuten einen Standortvorteil für Konstanz", stellt Burchardt fest.

Derweil hält Landrat Hämmerle für die Polizeireformer noch einen Verbesserungsvorschlag bereit. Man möge die Verantwortung für die Wasserschutzpolizei am Bodensee auch wieder direkt am Bodensee ansiedeln. 2014 waren die Leitungskompetenzen in ein Polizeipräsidium Einsatz nach Göppingen verlagert worden.

Akuter Handlungsbedarf

Der baden-württembergische Innenminister hatte noch 2016 einen Ausschuss eingesetzt mit dem Auftrag, die Organisationsstrukturen der Polizei im Land zu prüfen und "objektiv, ideologiefrei und polizeiorientiert Empfehlungen zu erarbeiten". Der Abschlussbericht weist für das in der Form seit 2014 bestehende Polizeipräsidium Konstanz dringenden Veränderungsbedarf aus: "Die trennende Wirkung des Bodensees hat erhebliche Auswirkungen auf den polizeilichen Alltag." In der Folge sei zum Beispiel der erforderliche Personaleinsatz höher als anderswo.