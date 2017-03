Konstanz Bilanz 2016: Mehr Verkehrsunfälle am Bodensee, aber weniger Verletzte und Tote auf den Straßen

Das Polizeipräsidium Konstanz hat die Verkehrsunfall-Bilanz 2016 bekanntgemacht. Besonders auffällig: Die Zahl der Unfälle, bei denen Autofahrer unter Drogen standen, ist deutlich gestiegen. Probleme macht auch die Ablenkung der Fahrer durch Handys.

Das Polizeipräsidium Konstanz meldet für das Jahr 2016 einen leichten Anstieg der Verkehrsunfallzahlen. So weist die Bilanz für die vier Landkreise Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis insgesamt 25 416 Schadensereignisse aus. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden zurückgegangen. Die Zahl der Verkehrstoten sank von 55 (2015) auf 41 (minus 26 Prozent) im Jahr 2016. Ein vergleichbarer Trend zeigte sich auch auf den Autobahnen im Präsidiumsbereich: Zwar stieg die Zahl der Unfälle um 3,5 Prozent auf 808, jedoch ging die Zahl der verletzten Personen auf 136 (minus 17,6 Prozent) zurück. 23 Menschen wurden bei Unfällen auf der Autobahn schwer verletzt. 2015 waren es mit 43 fast doppelt so viele. "Trotz des deutlichen Rückgangs bei den Verkehrstoten wird die Polizei in ihren Anstrengungen nicht nachlassen, in Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen die Zahl der Verkehrsunfallopfer weiter zu senken", betonte Polizeipräsident Ekkehard Falk in der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz.

Hauptursache bei tödlichen Verkehrsunfällen blieb nach Polizeiangaben überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern (27 Prozent) gefolgt von Missachtung der Vorfahrt. Von 18 Personen, die in Pkw oder Lkw tödlich verunglückten, waren zwei nicht angeschnallt. Die Zahl der Unfälle, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt hat, blieb 2016 mit 409 in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. Junge Fahrer aus der Altersgruppe bis 24 Jahre sind laut Polizeistatistik immer noch überproportional an Verkehrsunfällen beteiligt. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Von neun tödlich verunglückten Radlern trugen nach Polizeiangaben sieben keinen Helm.

Drogen und Smartphones

Alarmiert zeigte sich der Polizeipräsident über den deutlichen Anstieg bei Unfällen, bei denen die Fahrer unter Drogeneinfluss standen. Deren Zahl kletterte auf 44 (2015: 23). Hier kündigte Falk verstärkte Kontrollen an. Alarmieren muss auch der Anstieg bei verbotener Handynutzung in Kraftfahrzeugen. So wurde im vergangenen Jahr rund 3200 Fahrer zur Kasse gebeten, weil sie während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung im Auto telefoniert hatten. Die Zahl dieser Verstöße stieg binnen Jahresfrist um knapp 1200. Die Ablenkung von Verkehrsteilnehmern durch Handy-Nutzung sei "ein zunehmendes Problem", sagte Polizeisprecher Markus Sauter auf Anfrage dieser Zeitung. Mit einer umfassenden Faktenbasis kann die Polizei aber noch nicht aufwarten. Sauter bestätigte aber, dass bei der Untersuchung von Verkehrsunfällen auch Handy-Daten ausgelesen werden. Daraus kann sich zum Beispiel ergeben, dass ei Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls telefoniert hat, oder dass er etwas in sein Smartphone eingegeben hat.