Gaienhofen Bezirkssynode: Religionsunterricht ist Zukunftsthema

Der Religionsunterricht ist aus Sicht des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz ein Schlüsselthema. Doch wie kann die Glaubensvermittlung hier gestaltet werden? Die Bezirkssynode zeigte den Stand der Dinge auf. Erörtert wurde zum Beispiel der Einsatz digitaler Arbeitsmittel.

Sabine Neufang, die Vorsitzende der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz, brachte es zu Beginn der Tagung in der Schule Schloss Gaienhofen am Samstag auf den Punkt: Weil man nicht nur verwalten, sondern auch perspektivisch arbeiten wolle, habe man neben dem Doppelhaushalt 2016/2017 auch das Thema Religionsunterricht auf die Tagesordnung genommen. Genauer gesagt lautete die Überschrift dieses Tagesordnungspunktes "Religionsunterricht ist mehr", und so beschäftigten sich die Synodalen sowohl mit dem Einsatz digitaler Hilfsmittel wie zum Beispiel von Tablets im Religionsunterricht als auch mit dem Islam-Religionsunterricht (IRU) und mit der ebenfalls relativ neuen Funktion des Schulseelsorgers.

Zu den Möglichkeiten des interaktiven Lernens referierte die Religionslehrerin Katharina Prestel. Die im Islamunterricht tätige Lehrerin Tugba Özsoy erläuterte den Teilnehmern der Bezirkssynode den islamischen Religionsunterricht und Astrid Brack-Martin berichtete aus ihren Erfahrungen als Schulseelsorgerin. Das ganze verklammerte als Moderator der Schuldekan des Kirchenbezirks, Martin Lilje, der einleitend darauf hinwies, dass auch Martin Luther vor 500 Jahren von neuen Medien, sprich vom gerade erfundenen Buchdruck, profitierte, nachdem er die Reformation in Gang gebracht hatte.

Da hatte Katharina Prestel natürlich einen hervorragenden Einstieg ins Thema. Sie bediene sich gern des iPad im Unterricht, berichtete sie, wobei die Synodalen vermutlich etwas erstaunt hörten, dass die Eltern der Sechstklässler der evangelischen Schlossschule Gaienhofen, wo Prestel tätig ist, verpflichtet sind, ihre Sprösslinge mit einem iPad auszustatten, um dieses im Unterricht einsetzen zu können. Mucksmäuschenstill wurde es, als Tugbai Özsoy über den islamischen Religionsunterricht sprach. Die junge Lehrerin von der Singener Schillerschule wies in ihren sehr engagiert vorgetragenen Ausführungen darauf hin, dass es sich beim IRU um ein Modellprojekt handele, allerdings nach ihrer Meinung mit guten Aussichten. Im Kreis Konstanz sind drei Schulen beteiligt mit 75 Lehrkräften, wobei sich in Radolfzell und Konstanz keine dieser Schulen befinde. Im Gegensatz zum christlichen Religionsunterricht, von dem sich die Schüler abmelden können, sei dies beim IRU nicht möglich. "Alle Kinder islamgläubiger Familien nehmen am Religionsunterricht teil", sagte Özsoy. In einer sich anschließenden kurzen Diskussion betonte sie unter anderem, dass sie zu Religionslehrern christlicher Konfessionen einen guten Kontakt habe.

Astrid Brack-Martins Tätigkeit als Schulseelsorgerin bewege sich manchmal "auf wackeligem Boden" erklärte Schuldekan Martin Lilje, was auch kein Wunder ist, muss sie doch die ihr zugehenden Informationen manchmal auch gegen die Schulleitung abschirmen. Die Oberstudienrätin am Hegau-Gymnasium in Singen, die unter anderem auch Englisch unterrichtet ("ich stehe ganz normal im Mühlenrad der Schule"), leistet als Schulseelsorgerin Hilfe in Krisensituationen und begleitet die Schüler in der Bewältigung ihrer alltäglichen Ängste und Sorgen. Allerdings müsse sich hierbei der Kreis der Bekanntheit des Angebots der Schulseelsorge noch weiten, räumte sie ein.



