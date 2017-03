Stockach Betrüger knöpfen Seniorin aus Stockach 70.000 Euro ab

Nach dem Anruf eines falschen Polizisten wurde eine alte Frau in Stockach um Bargeld und Schmuck im Wert von 70 000 Euro betrogen. Nun ermittelt die echte Polizei in dem Fall.

Der Anruf erreicht die alte Dame in Stockach am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Der Mann gibt sich als Polizeiobermeister Stein von der Kriminalpolizei München aus. Herrn Stein gelingt es, der Seniorin zu vermitteln, dass sie von geplanten Machenschaften einer rumänischen Einbrecherbande betroffen sei und selbst mit einem Einbruch bei sich zu rechnen habe. Am besten sei es, sie übergebe Bargeld und Schmuck an die Polizei, rät Herr Stein. Und so kommt es, dass die alte Frau 60 000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 10 000 Euro an einen Boten übergibt, der das Vermögen vorübergehend extern sichern soll. Doch der Bote hält sich natürlich nicht an die Verabredung, Geld und Schmuck anderthalb Stunden später zurückzubringen. Gegen 6.30 Uhr meldet sich die Besitzerin beim Stockacher Polizeirevier und fragt nach Herrn Stein.

Doch diesen Polizeiobermeister gibt es nicht. Der Anrufer war ein Betrüger und die richtige Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt, wie Fritz Bezikofer berichtet. Der Mitarbeiter der Medienabteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hat derzeit reichlich Anlass, vor der Betrugsmasche der falschen Polizisten zu warnen. Oft wird von einem Anrufer darauf hingewiesen, dass man die Adresse des Angerufenen bei beschlagnahmtem Diebesgut gefunden habe und dass mit einem Einbruch gerechnet werden müsse. In den drei Fällen, bei denen der oder die Betrüger nicht zum Zuge kamen, schaffte der Anrufer es, bei den Kontaktierten hinter der jeweiligen Vorwahl die polizeiliche Notrufnummer 110 auf dem Display erscheinen zu lassen.

Polizeisprecher Bezikofer geht davon aus, dass diese Nummern aus ungesicherten ausländischen Telefonnetzen heraus erzeugt wurden. Ein Konstanzer Ehepaar war trotz (hinter der Vorwahl) angezeigter Notrufnummer auf der Hut und gab keine Informationen preis. Bei einer anderen Konstanzer Adresse erfuhr der Anrufer zwar, dass Bargeld vorhanden seien. Zu einer Übergabe kam es aber nicht. Und in einem anderen Haushalt in Stockach wurde der betrügerische Anruf nur vom Anrufbeantworter registriert.