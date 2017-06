Konstanz Berufsschulsprecher kritisiert Landrat

Wenn in Konstanz ein neues Berufsschulzentrum gebaut wird, sollten die dort integrierten Bildungseinrichtungen ihre Eigenständigkeit behalten. Das fordert der Sprecher der beruflichen Schulen, Manfred Hensler. Er reagiert damit auf Äußerungen von Landrat Frank Hämmerle. Der hatte die Richtung vorgegeben: ein Berufsschulzentrum, ein Chef, ein Sekretariat.

In der Debatte um die Neuordnung der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz stoßen Äußerungen von Landrat Frank Hämmerle auf entschiedenen Widerspruch der Schulleiter. Hämmerle hatte in einem SÜDKURIER-Beitrag gesagt, in einem künftigen Konstanzer Berufsschulzentrum (für Wessenberg- und Zeppelin-Gewerbeschule) würden die dort einquartierten Bildungseinrichtungen ihre Eigenständigkeit verlieren. Dann gebe es nur noch einen gemeinsamen Schulleiter und ein Sekretariat. Der Schulträger sei auf Synergieeffekte bedacht. Für den Geschäftsführenden Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis, Manfred Hensler, greift die Argumentation des Landrats zu kurz. Bei einem solchen Projekt könne es nicht nur um Raumoptimierung und Einsparmöglichkeiten gehen, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Man müsse auch den pädagogischen Aspekt betrachten. Dies gelte angesichts der Größenordnung besonders. "Hier werden nicht Kleinstschulen zusammengelegt", sagte Hensler. Die Wessenbergschule zählt rund 1100 Schüler, die Zeppelin-Gewerbeschule 1200, und an der Mettnauschule in Radolfzell, die je nach Planungsvariante im Radolfzeller Berufsschulzentrum (BSZ) oder in dem noch zu bauenden Konstanzer Schulzentrum Platz finden könnte, sind 800 Schüler angemeldet.

Eingriff in Schulorganismus

Der Sprecher der beruflichen Schulen gibt zu bedenken, jede der Schulen habe eigene Führungsgrundsätze und Leitbilder. Die Abteilungen seien unterschiedlich zugeschnitten. Auch die Rückmeldungskultur zwischen Lehrern und Schülern unterscheide sich: "Eine Fusion greift in den Organismus der Schulen ein, da geht es um Identität." Es dauere zehn bis 15 Jahre, bis sich die Grenzen verwischen. Hensler und seine Kollegen wollen für den Erhalt der Eigenständigkeit der Schulen kämpfen: "Da liegen sieben Schulleiter auf einer Linie; da stellen wir uns auf die Hinterbeine." Dabei kommentiert Hensler auch das Sparargument des Landrats. Ob es einen oder zwei Sekretariatsräume gebe, das sei marginal. Sparen lasse sich auch im größeren Umfang, wenn die Schulen unter dem Dach eines neuen Berufsschulzentrums eigenständig blieben: durch die gemeinsame Nutzung einer Mensa, von Sportanlagen und Unterrichtsräumen. All dies sei ja möglich. Die Schulleiter wollen sich mit ihrer Position in den politischen Entscheidungsprozess einbringen.

Bereits zu Beginn der kommenden Woche tagt die Schulstrukturkommission des Landkreises, der Vorarbeit leistet für die Sitzungen des Kultur- und Schulausschusses (26. Juni) und des Kreistags (24. Juli). Bis zur Kreistagssitzung soll immerhin klar sein, ob die Mettnauschule noch ins Berufsschulzentrum Radolfzell passt.