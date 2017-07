Konstanz Berufsschulen: Kreistag bremst bei der Verlegung von Schulklassen

Die Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz behält ihr Mechatronik-Profil am Technischen Gymnasium. Dennoch wandern sieben Vollzeitklassen vom Berufsschulstandort Konstanz nach Radolfzell ab. Das ist ein Ergebnis der Kreistagsdebatte um die Strukturen der beruflichen Schulen. Der Kreistag hat zudem beschlossen, die Planungen für ein Berufsschulzentrum in Konstanz zu forcieren. Von 43 Millionen Euro Projektkosten ist die Rede.

Am Ende herrschte Einvernehmen: Einstimmig bei einer Enthaltung hat der Kreistag am Donnerstag der Verlegung von Schulklassen aus anderen beruflichen Schulen ans Berufsschulzentrum Radolfzell zugestimmt. Dabei wurde der Umfang der Wanderungsbewegung noch etwas reduziert. Statt der in der Beschlussvorlage aufgeführten 14,6 Vollzeitklassen werden nun in den kommenden Schuljahren 11,6 Klassen an das neu gebaute Schulzentrum in Radolfzell verlegt, um dort die Räumlichkeiten besser auszulasten.

Die Reduzierung betrifft die Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz. Auch deren Mechatronik-Zweig am Technischen Gymnasium (drei Klassen) war für einen Standortwechsel vorgesehen. Damit hätten die beiden Konstanzer Berufsschulen insgesamt zehn Vollzeitklassen nach Radolfzell abgeben müssen (siehe "Fünf Schulen geben Klassen ab"). Doch in diesem Punkt folgte der Kreistag dem Verwaltungsvorschlag nicht. Dabei sah es zunächst nach einer ernsten Konfrontation aus. Die CDU-Fraktion stellte einen Vertagungsantrag. Der Abzug von zehn Schulklassen vom Standort Konstanz sei "verfrüht und nicht zielführend". Das Thema müsse neu beraten werden. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd Häusler stellte ein vom Landkreis beauftragtes Gutachten in Frage, wonach die Schülerzahlen drastisch sinken sollen. Häusler verwies auf beachtliche Wachstumsprognosen für die großen Städte im Kreis sowie auf eine Bertelsmann Studie, die steigende Schülerzahlen voraussagt. "Wir sollten die Verteilung der Klassen noch einmal beraten, es macht noch keinen Sinn, über diese Punkte zu entscheiden", befand Häusler.

Grünen-Kreisrat Siegfried Lehmann brachte dann den Kompromissvorschlag ein, den am Ende alle Fraktionen akzeptierten. Damit bleibt der Mechatronik-Zweig an der Zeppelin-Gewerbeschule. "Wir brauchen in Konstanz einen starken Berufschulstandort. Das ist eine strategische Entscheidung", sagte Lehmann. Zur Strategie zählt indes auch, die Platzkapazitäten in Radolfzeller Schulzentrum auszunutzen, bevor über das Raumprogramm für ein neues Schulzentrum in Konstanz entschieden wird. "Wir diskutieren hier, weil Radolfzell zu groß geraten ist", erinnerte Artur Ostermaier, Fraktionssprecher der Freien Wähler. Markus Zähringer stellte für die SPD-Fraktion fest: "Wichtig ist, dass die duale Ausbildung in Konstanz erhalten bleibt." Georg Geiger (FDP) mahnte: "Vorhandene Strukturen dürfen nicht zerstört werden."

Der Kreistag machte zugleich den Weg frei zur weiteren Planung für den Bau eines Berufsschulzentrums in Konstanz. Die kaufmännische Wessenbergschule und die Zeppelin-Gewerbeschule (ZGS) sollen am Standort der ZGS unter einem Dach fusionieren. Der Landkreis will noch Flächen von einem benachbarten Firmenareal zukaufen. Vertreter eines Beratungsunternehmens schätzen die Neubaukosten auf 43 Millionen Euro. Sollten sich bestehende Schulgebäude sanieren lassen, sind Kosten von 30 Millionen Euro im Gespräch. Auf Vorschlag von Landrat Frank Hämmerle sollen beim Bau Platzreserven eingeplant werden. 2021 könnten die ersten Bagger rollen, so hieß es.

Fünf Schulen geben Klassen ab

So sieht die Verlegung von Angeboten anderer beruflicher Schulen an das Berufsschulzentrum (BSZ) Radolfzell aus. Gerechnet wird in sogenannten Vollzeitäquivalenten, also Vollzeitklassen. Das Paket sieht die Verlagerung von 11,6 Vollzeitklassen vor.