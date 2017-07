Konstanz Berufsschulen: 15 Vollzeitklassen sollen nach Radolfzell wechseln

Endlich liegen Zukunftspläne für die beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz auf dem Tisch. Darin wird vorgeschlagen, 15 Vollzeitklassen von anderen Berufsschulstandorten im Kreis ans Radolfzeller Berufsschulzentrum zu verlegen, weil es dort freie Räume gibt. Allein die Konstanzer Wessenbergschule und die Zeppelin-Gewerbeschule sollen zehn Klassen abgeben. Der Transfer hätte den Vorteil, dass ein neues Berufsschulzentrum in Konstanz kleiner gebaut werden könnte.

Über Monate hinweg ist hinter verschlossenen Türen darüber verhandelt worden, wie die Strukturen der beruflichen Schulen in Zukunft aussehen sollen. Nun liegen die Vorschläge auf dem Tisch. Sie sind gebündelt in einer Beschlussvorlage für die öffentliche Kreistagssitzung, die am Montag, 24. Juli, stattfindet.

Wie ist die Ausgangslage? Der Landkreis Konstanz steht als Träger der beruflichen Schulen vor der Entscheidung, in Konstanz ein neues Berufsschulzentrum zu bauen. Dort sollen die Wessenbergschule und die Zeppelin-Gewerbeschule unter einem Dach zusammengefasst werden. Der Bau eines Berufsschulzentrums wäre einvernehmlich eine bessere Lösung, als viel Geld für die notwendige Sanierung von Altbauten auszugeben. Zumal das Gebäude der Wessenbergschule unter Denkmalschutz steht. Was haben denn die anderen Berufsschulstandorte in Radolfzell, Singen und Stockach mit der Entscheidung zu tun? Nicht zuletzt, weil es um Geld geht und der Landkreis den Steuerzahler nicht überstrapazieren möchte, wurde zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt inzwischen vor. Es sagt sinkende Schülerzahlen voraus und es sieht im Berufsschulzentrum Radolfzell noch genügend ungenutzte Platzkapazitäten. Die Schlussfolgerung für den Landkreis lautet: Wenn wir nun Klassen von den Konstanzer (und anderen) Schulen nach Radolfzell verlagern, können wir in Konstanz kleiner bauen und sparen Geld. Wo kommt der freie Platz im Radolfzeller Berufsschulzentrum her, das ja auch neu gebaut worden ist? Ein Grund ist sicher, dass sich im Laufe der langen Bauzeit Planungen wieder überholt haben. So waren beispielsweise Räume für die Ausbildung von Bäckerlehrlingen vorgesehen. Doch am Ende wurde das Schulangebot in Donaueschingen zusammengefasst, weil die Zahl der Azubis kontinuierlich gesunken war. Wie viele Räume stehen denn am Radolfzeller BSZ tatsächlich leer? Das mag oder kann niemand so genau sagen. Je nach Gesprächskreis war dem Vernehmen nach von einer Größenordnung zwischen zehn und 30 Klassenräumen die Rede. Harald Nops, der Verwaltungsdirektor des Landkreises, will so ohne weiteres gar nicht von Leerständen sprechen. Das Berufsschulzentrum nutze die Räume schon, sagt Nops. Man könne aber „verdichten“. 30 Räume, das wäre ja eine ganze Schule? Stimmt. Und das ist wohl unwahrscheinlich. Vielleicht kommen knallharte Statistiker in solche Dimensionen, wenn sie hochrechnen, dass ein Schulraum nur dann voll ausgelastet ist, wenn er 50 Stunden in der Woche belegt ist. Außerdem müsste man in einem solchen Fall tatsächlich über Planungsfehler reden. Und dann stünde auch das Regierungspräsidium Freiburg in der Verantwortung, das das Raumprogramm für das Radolfzeller BSZ mit geplant hat und das demnächst auch das Raumprogramm für das Konstanzer Berufsschulzentrum mit entwickelt. Was hat der Schulträger nun vor? Er will auf keinen Fall Fehler wiederholen. Deshalb wird zunächst geschaut, welche Schulangebote aus Konstanz, Singen und möglicherweise auch aus Stockach an das Radolfzeller Schulzentrum verlagert werden können. Über die Vorschläge soll der Kreistag am nächsten Montag beraten und eine Entscheidung treffen. Hernach fällt dann das Konstanzer Schulzentrum kleiner aus. Das nennt man wirtschaftliches Denken. Wie sehen die Verlagerungsvorschläge denn konkret aus? Das Landratsamt rechnet bei der Verschiebemasse in „Vollzeitäquivalenten“, das sind sozusagen Vollzeitklassen. Als Ziel ist vorgegeben, dass allein die beiden Konstanzer beruflichen Schulen zehn Klassen an das BSZ Radolfzell abgeben. Die Radolfzeller Mettnau-Schule soll eigenständig erhalten bleiben, aber ihr Biotechnologische Gymnasium mit drei Vollzeitklassen ans BSZ schicken. Auch die Hohentwiel-Gewerbeschule, die Robert-Gerwig-Schule (beide Singen) und das BSZ Stockach sind in Gefahr, einzelne Schulangebote abgeben zu müssen. Wann soll der Umzug der 15 Vollzeitklassen erfolgen? Hier wabert noch Planungsnebel. Denkbar wäre der Start der Umstrukturierung zum September 2018. Was sagen denn die Schulleiter? Die Begeisterung hält sich in Grenzen, so könnte man sagen. Die positivste Stellungnahme hat Norbert Opferkuch, der Chef des BSZ Radolfzell, abgeben. Das ist der Sitzungsvorlage für den Kreistag zu entnehmen. Aber Opferkuch bekommt ja auch was dazu. Andere Schulleiter haben Ablehnung signalisiert. Was nachvollziehbar ist. Denn jeder Schulleiter setzt sich ja für die eigene Einrichtung ein. Was die Schulchefs eint, ist die Erwartung, dass Schulprofile nicht beschädigt werden dürfen. Wenn Strukturen verändert werden, soll das Sinn machen. Es geht aus Sicht der Schulleiter nicht darum, nur einen Raum zu befüllen. Wissen wir nun alles, was wichtig ist? Nein. Denn nach dem Versand der Sitzungsunterlagen durch das Landratsamt haben sich die Dinge in dieser Woche schon weiterentwickelt. Die Schulleiter haben einen wohl akzeptablen Alternativvorschlag für die große Wanderung von Schulklassen nach Radolfzell ausgehandelt. Die Dimension bleibt demnach unverändert: 15 Vollzeitklassen sollen wechseln. Der Vorschlag dürfte noch vor der Kreistagssitzung nachgereicht werden.

Zur Beschlusslage

Der Kreistag kann in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 24. Juli, Beginn 14 Uhr, im Landratsamt Konstanz die Eckpunkte zur Entwicklung der beruflichen Schulen beschließen. Der Beschlussvorschlag sieht vor: Erhalt der Mettnauschule (Radolfzell), aber Verlagerung des Biotechnologischen Gymnasiums an das Berufsschulzentrum (BSZ) Radolfzell. Insgesamt sollen 15 Vollzeitklassen von anderen Schulen ans BSZ verlegt werden, zehn davon aus Konstanz. Wessenbergschule und Zeppelin-Gewerbeschule (beide Konstanz) sollen in einem neuen Berufsschulzentrum fusioniert werden.